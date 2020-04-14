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رياضة

احذروا.. كيف ظهر أيمن يونس مع إبراهيم فايق على الهواء بعد تفشي كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:37 م
ايمن يونس
ايمن يونس
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عمرو ابوبكر
وجه أيمن يونس نجم الزمالك السابق رسالة إلى الشعب المصري والعالم كله، من خلال ظهوره على الإعلام بعد تفشي فيروس كورونا.

وظهر يونس مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، وهو يرتدي قفاذين وهي رسالة منه للعالم باتخاذ الحذر وعدم التساهل مع الوباء الحادث في الوقت الحالي.

وقال يونس إن، ما يحدث من المواطنين يدل على عدم وعي ولا بد أن يساعدوا المسؤولين الذي يبذلوا كل ما في وسعهم.

ومن جانبه قال فايق: ارتداء القفازات والكحول والكمامة واتباع جميع الخطوات للوقاية يتبعها أيمن يونس منذ دخوله الاستوديو. 
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