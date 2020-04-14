احذروا.. كيف ظهر أيمن يونس مع إبراهيم فايق على الهواء بعد تفشي كورونا

وجه أيمن يونس نجم الزمالك السابق رسالة إلى الشعب المصري والعالم كله، من خلال ظهوره على الإعلام بعد تفشي فيروس كورونا.





وظهر يونس مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، وهو يرتدي قفاذين وهي رسالة منه للعالم باتخاذ الحذر وعدم التساهل مع الوباء الحادث في الوقت الحالي.





وقال يونس إن، ما يحدث من المواطنين يدل على عدم وعي ولا بد أن يساعدوا المسؤولين الذي يبذلوا كل ما في وسعهم.



