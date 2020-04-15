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اقتصاد

محلل مالي: توفير 40 مليار جنيه سنويًا من البنوك لتدبير احتياجات رمضان

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:29 ص
عزالدين
عزالدين
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محمد يحيي

طالب الدكتور أحمد عزالدين، المحلل المالي و الاقتصادي، بضرورة أن يكون هناك ثقافة مجتمعية ووعي لدي المواطنين باقتناء الأفراد ما يحتاجونه من السلع والمنتجات وبالقدر الكافي فقط.

قال " عزالدين" في تصريحات لـ"صدي البلد" إن ارتفاع سعر كيلو الدواجن لنحو 40 جنيها في الأسواق قبل حلول شهر رمضان، هو أمر غير مبرر نتيجة لقيام البعض بتخزين السلع بصورة أكبر من الاحتياجات الاساسية.

ذكر " عزالدين" أنه ينبغي تغيير سلوكيات وثقافة المواطنين حول الاستهلاك خصوصا في ظل الأزمة الراهنة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، موضحا أن حالة الفراغ جراء تخفيض العمالة بالجهاز الحكومي و بعض مؤسسات القطاع الخاص،  جعلت بعض الأفراد يفرغون طاقاتهم في الإقبال علي الطعام لدرجة انها تحولت لهواية مفضلة.

أشار " عزالدين" إلي أنه يمكن الاستغناء عن تلك الممارسات الخاطئة والمكلفة ايضا؛ في القراءة والاطلاع وإثقال المهارات  أو التقرب إلي الله في العبادات ضمن الاستعدادات لشهر رمضان المعظم.

كشف " عز الدين" عن أن إجمالي عمليات السحب من البنوك في شهري شعبان و رمضان تصل لما بين 30 و 40 مليار جنيه سنويا، موضحا أن تجاوز هذا المبلغ خلال الفترة الراهنة قد يكون مقلقا ويعكس توجه المواطنين لتخزين السلع أو الاحتفاظ بالنقد كاش.

أشار " عزالدين" إلي أن انفاق 40 مليار جنيه سنويا كتجهيزات شهر رمضان وما قبله هو مازال في الحدود الآمنة، وتجاوز هذا الرقم سيكون مقلق.

وأوضح " عزالدين" أن قرار البنك المركزي المصري بتحديد الحد الأقصي للسحب والإيداع من البنوك بقيمة 5آلاف جنيه، يعد بمثابة اجراء احترازي قبل حلول شهر رمضان لعدم التأثير علي معدلات السيولة بالبنوك،موضحا أنه "المركزي" إن كانت لديه نوايا في العدول عن ذلك القرار فإنه سيلجأ له بعد نهاية شهر رمضان بوقت كاف لضمان استقرار الوضع الاقتصادي.

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