السلطة غير المختصة في توقيع الجزاء.. النقض توضح

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها أثر توقيع الجزاء على العامل من سلطة غير مختصة.





جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد أجاب المطعون ضده إلى طلب إلغاء الجزاء والتحميل وكان من بين ما استند إليه أن لائحة الشركة الصادرة قبل العمل بالقانون رقم203لسنة1991 سارية المفعول وبالتالى يكون الجزاء قد تم توقيعه من سلطة غير مختصة إذ كان يتعين توقيعه من الجمعية العمومية للشركة باعتباره شاغلًا إحدى الوظائف القيادية في حين أن هذه اللائحة تعتبر ملغاة في كل حكم يتناقض مع أحكام قانون العمل من تاريخ العمل بالقانون203لسنة1991 المذكور ويكون الجزاء بالإنذار الموقع من العضو المنتدب متفقًا وأحكام القانون ويكون الحكم المطعون فيه في هذا الشق قد خالف صحيح القانون ".



