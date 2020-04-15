سيد عبدالحفيظ: تحدثت مع 6 من كبار لاعبي الأهلي لتخفيض عقودهم بسبب كورونا.. فيديو

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تحدث مع عدد من لاعبي الأهلي الكبار من أجل تخفيض العقود في الفترة المقبلة حال استمرار أزمة توقف النشاط الرياضي.





وأكد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تواصلت مع 6 لاعبين من الكبار على حسب الأقدمية وهم يتفاهمون ذلك".





وتابع: "تحدثنا مع كبار اللاعبي ومن ضمنهم شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي باعتبارهم الكبار من أجل تخفيض العقود والحديث مع اللاعبين"



