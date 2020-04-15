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رياضة

سيد عبدالحفيظ: تحدثت مع 6 من كبار لاعبي الأهلي لتخفيض عقودهم بسبب كورونا.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:18 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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حسن العمدة
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تحدث مع عدد من لاعبي الأهلي الكبار من أجل تخفيض العقود في الفترة المقبلة حال استمرار أزمة توقف النشاط الرياضي.

وأكد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تواصلت مع 6 لاعبين من الكبار على حسب الأقدمية وهم يتفاهمون ذلك".

وتابع: "تحدثنا مع كبار اللاعبي ومن ضمنهم شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي باعتبارهم الكبار من أجل تخفيض العقود والحديث مع اللاعبين"

ورفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى فكرة تخفيض راتبه الشهرى خلال أزمة كورونا ردا على الاتجاه السائد داخل النادى الأهلى خلال الفترة الحالية لتخفيض الرواتب وأيضا عقود اللاعبين.

وتوقف الدوري المصري والأنشطة الكروية بعدم تفشي فيروس كورونا داخل الكرة المصرية والبلاد .

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