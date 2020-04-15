إعلام النواب توضح هدف إطلاق تطبيق يحذر المواطن من كورونا

قال محمد شعبان القائم بأعمال رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن وزارة الصحة تقوم بجهود كبارة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدًا أن إطلاق تطبيق صحة مصر على الهواتف المحمولة هو ضمن سلسلة من عناصر حملة التوعية التى تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأكد "شعبان" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إطلاق تطبيق إلكترونى عبرة الهواتف المحمولة دليل قاطع أن الحكومة لم تكتف بإذاعة حملاتها التوعوية عبرة الوسائل المسموعة والمقروءة فقط ولكن تريد أن توسع دائرة التوعية لتشمل كل ركن من اركان الجمهورية وتريد ان تحكم سيطرتها على الفيروس لتقضى عليه تمامًا.
وأشار النائب الى أن من المميزات الموجودة فى هذا التطبيق انه تحت رعاية وزارة الصحة التى تمده بالمعلومات اللازمة لهدف سهولة الحصول على المعلومات الصحيحة ليحصل عليها المواطن بشكل سهل وبسيط للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا الى أن هذه التطبيق يتواكب مع تطور العصر ويستهدف جميع فئات المجتمع.
وكان ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن إطلاق تطبيق «صحة مصر» على الهواتف المحمولة والذي يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جميع المعلومات والبيانات في التطبيق معتمدة من كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية كما يتم تحديثها باستمرار وفقًا لآخر البيانات والمعلومات المتاحة، لافتًا إلى أن التطبيق يتيح أيضا إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة الأعراض لأي شخص في حالة وجود اشتباه في الإصابة بالمرض وكيفية التصرف طبقا للحالة الصحية.
وأشار إلى أن رابط تطبيق صحة مصر يمكن أن يقوم أي شخص بالإبلاغ من خلاله عن حالته أو عن حالة شخص آخر مع تسجيل بعض المعلومات والأعراض التي يطلبها التطبيق، وذلك لتحديد مدى احتمال الإصابة بناء على الإجابات التي سيتم تسجيلها وسيتم توجيهه للإجراء المناسب لحالته أو لحالة الشخص المبلغ عنه.
وأضاف أن التطبيق يحتاج إلى دخول المستخدم على الإنترنت لتحميل محتوى الموضوعات وكل الاستفسارات والإرشادات المتاحة والتي يتم تحديثها باستمرار عن طريق وزارة الصحة.
ولفت إلى أن التطبيق يرسل رسائل تنبيه في حال الاقتراب من أو التواجد في أحد المواقع التي تحتوي على إصابات، وذلك لأخذ الاحتياطات الوقائية وتجنب الإصابة، موضحًا أن تفعيل تلك الخاصية يستلزم السماح للبرنامج بتتبع موقع المستخدم وتفعيل هذه الخاصية في هاتفه المحمول.
وتابع أن التطبيق يشمل أيضًا مقالات متنوعة وشاملة عن أساليب الوقاية والعادات الخاطئة التي من الممكن أن تتسبب في نقل العدوى، بالإضافة إلى نصائح تقوية المناعة وأحدث المعلومات حول الفيروس وكيفية مواجهته.
ولفت إلى أنه يمكن لمستخدم التطبيق التواصل مع وزارة الصحة عن طريق «الواتساب» حيث يسمح البرنامج بتحويل المستخدم مباشرة للرقم الخاص بالوزارة على «واتساب»، كما يعرض البرنامج كل الأرقام والروابط التي تمكن المستخدم من التواصل مع وزارة الصحة والسكان بكافة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي المتاحة.
وأضاف أن التطبيق يشمل أيضًا خاصية التنبيهات الصوتية، حيث تحتوي على تنبيهات بأصوات ممثلين مصريين للتذكير بإرشادات الوقاية والحماية من العدوى، ويتم تفعيل هذه الخاصية عن طريق إعدادات البرنامج.