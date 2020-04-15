إعلام النواب توضح هدف إطلاق تطبيق يحذر المواطن من كورونا

قال محمد شعبان القائم بأعمال رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن وزارة الصحة تقوم بجهود كبارة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدًا أن إطلاق تطبيق صحة مصر على الهواتف المحمولة هو ضمن سلسلة من عناصر حملة التوعية التى تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأكد "شعبان" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إطلاق تطبيق إلكترونى عبرة الهواتف المحمولة دليل قاطع أن الحكومة لم تكتف بإذاعة حملاتها التوعوية عبرة الوسائل المسموعة والمقروءة فقط ولكن تريد أن توسع دائرة التوعية لتشمل كل ركن من اركان الجمهورية وتريد ان تحكم سيطرتها على الفيروس لتقضى عليه تمامًا.





وأشار النائب الى أن من المميزات الموجودة فى هذا التطبيق انه تحت رعاية وزارة الصحة التى تمده بالمعلومات اللازمة لهدف سهولة الحصول على المعلومات الصحيحة ليحصل عليها المواطن بشكل سهل وبسيط للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا الى أن هذه التطبيق يتواكب مع تطور العصر ويستهدف جميع فئات المجتمع.



