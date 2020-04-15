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حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ملاكي بالوادي الجديد

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:06 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، بينهم طفلان في حادث تصادم سيارة ملاكي بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.


تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من قسم شرطة النجدة يفيد بوصول 4 أشخاص مصابين لمستشفى الخارجة العام في حادث مروري.


تبين اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف أمام مركز رعاية الأمومة والطفولة بمدينة الخارجة، أسفر عن إصابة كل من يوسف مصطفى يوسف، سنتان، بجرح بالشفه السفلي، سهير عبدالسلام عبدالسلام ٦٠سنة، بكسر بالصاعد الايسر، يوسف محمد خليفه ١٠سنوات كدمة بالرأس، يوسف إبراهيم عبدالله ٦٥سنة، بجرح قطعي بفروة الراس والشفه السفلي.


تم نقل المصابين  لمستشفى الخارجة العام تلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم  وأخطرت  النيابة  لتولي التحقيقات. 

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