حفل آمال ماهر ومسرحية «القطط» مجانًا للجمهور على القناة الثقافة

ضمن عروض المبادرة الاليكترونية “خليك فى البيت الثقافة بين ايديك” يبث فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء 15 أبريل حفل للنجمة آمال ماهر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات، ويتضمن مختارات من أعمالها الخاصة منها “رايح بيا فين ، يا طيبة؛ طوبة فوق طوبة” إلى جانب عدد من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها “قولى عمل لك إيه قلبى ، أمل حياتى ، موعود وغيرها” .





يليها حفل للموسيقار عماد الشارونى وفرقته بمشاركة النجم مدحت صالح ويضم باقة من أجمل وأشهر المؤلفات الموسيقية العربية والأجنبية برؤية فنية مبتكرة، وعدد من أعمال صالح الغنائية منها “كوكب تانى ، بحلم على قدى ، محبتك جنون”، ومن أغانى التراث “أهواك لـ عبد الحليم حافظ ويا جميل ياللى هنا لـ محمد فوزى” .





يسبق ذلك فى السادسة مساء العرض المسرحى “القطط” من إنتاج المسرح القومى للأطفال، وتدور أحداثه حول فكرة الاختلاف وقبول الآخر، بطولة ميرنا وليد ، سيد جبر ، محمود حسن ، جلال عثمان ، وائل إبراهيم ، ديكور وملابس فادي فوكيه ، الحان صلاح الشرنوبي ، توزيع موسيقي محمد الشرنوبي وأحمد عبد العزيز ، استعراضات مصطفى حجاج ، مادة فيلمية محمد الجباس ، تأليف وأغاني صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي.