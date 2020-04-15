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رياضة

تعليق قوي من سيد عبد الحفيظ على تخفيض اللاعبين الأجانب ..فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:03 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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حسن العمدة
أعرب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن دهشته من مقترح اتحاد الكرة بشأن تقليل عدد الأجانب في الفرق المصرية في الموسم المقبل.

وتساءل عبد الحفيظ، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار"، "كيف يتم تخفيض اللاعبين الأجانب ونحن متعاقدون مع عدد معين، وملتزمون بدفع رواتبهم؟".

وقال سيد عبد الحفيظ إن "لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على منح اللاعبين الأجانب جميع مستحقاتهم المالية وسنكون مضطرين إلى ذلك، وهذا سيكون إهدارا للمال العام، وسنخسر ملايين الدولارات".

رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى فكرة تخفيض راتبه الشهرى خلال أزمة كورونا ردا على الاتجاه السائد داخل النادى الأهلى خلال الفترة الحالية لتخفيض الرواتب وأيضا عقود اللاعبين.

وتوقف الدوري المصري والأنشطة الكروية بعدم تفشي فيروس كورونا داخل الكرة المصرية والبلاد .

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