تعليق قوي من سيد عبد الحفيظ على تخفيض اللاعبين الأجانب ..فيديو

أعرب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن دهشته من مقترح اتحاد الكرة بشأن تقليل عدد الأجانب في الفرق المصرية في الموسم المقبل.





وتساءل عبد الحفيظ، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار"، "كيف يتم تخفيض اللاعبين الأجانب ونحن متعاقدون مع عدد معين، وملتزمون بدفع رواتبهم؟".





وقال سيد عبد الحفيظ إن "لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على منح اللاعبين الأجانب جميع مستحقاتهم المالية وسنكون مضطرين إلى ذلك، وهذا سيكون إهدارا للمال العام، وسنخسر ملايين الدولارات".



