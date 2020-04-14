برسالة مؤثرة .. عمرو سعد ينعى شهيد الأميرية محمد فوزى

شارك عمرو سعد صورة شهيد الأميرية محمد فوزى الحوفي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات

" انستجرام" .





وكتب عليها معلقًا :" مصر بتقدم اغلى شبابها في مواجهة نوع اخر من الفيروسات ولكنها للاسف بشريه ،ربنا يسكنه فسيح جناته ويصبر اهله "





كما تلقي العديد من التعازى والدعوات من متابعيه للشهيد محمد فوزى .





يذكر أن أحدث أعمال عمرو سعد فيلم «حملة فرعون» المأخوذ عن قصة فيلم "العظماء السبعة" التى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد لكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.





"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، وبطولة عمرو سعد، ومحمد لطفي، ورامز أمير، وروبي، ومحمود عبدالمغني، ومايك تايسون، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.