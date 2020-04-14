الأهلي لم يحترم تاريخهم.. رضا عبد العال يهاجم حسام حسن بسبب الزمالك.. فيديو

أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن القلعة الحمراء لم يحترم تاريخ حسام وإبراهيم حسن على الإطلاق.





وقال عبدالعال فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "تن": "مشكلة جماهير النادي الأهلي أنها تساند قرارات المجلس على مر التاريخ ضد النجوم والأساطير ولا يتذكروا الإنجازات والبطولات".





وأضاف: "أعاتب حسام حسن على تصريحاته ضد نادى الزمالك، والتوأم تعرض لظلم كبير من جانب النادى الأهلي".





وهاجم رضا عبدالعال حسام حسن، بعد تصريحاته الأخيرة ضد القلعة البيضاء وقال "نادي الزمالك كان صاحب نجومية حسام حسن فى عالم التدريب وفتح له بابه بعدما طرده النادي الأهلي، وجماهير الزمالك تحبه أكثر من جماهير الأهلي".





وأضاف: "حسام حسن لن يدرب النادي الأهلي فى الفترة المقبلة رغم تصريحاته ضد الزمالك".