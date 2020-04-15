أحلى من المطاعم.. طريقة تحضير سلطة السيزر

يفضل الكثير تناول بعض الأكلات والمسليات خلال السهرة ، خاصة خلال الحجر المنزلي حيث اعتاد الكثير مؤخرًا على السهر بسبب الحجر ، وبالتالي تحتاج السهرة لتناول الاطعمة الصحية والمسليات ، ويمكنك تعلم طريقة عمل سلطة السيزر الصحية وتناولها في العشاء أو خلال السهرة فهي خفيفة على المعدة وصحية .

مدة التحضير : 30 دقيقة

الكمية : تكفي لـ 3 افراد



