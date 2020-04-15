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مرأة

أحلى من المطاعم.. طريقة تحضير سلطة السيزر

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:31 ص
طريقة عمل سلطة السيزر
طريقة عمل سلطة السيزر
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رشا عوني
يفضل الكثير تناول بعض الأكلات والمسليات خلال السهرة ، خاصة خلال الحجر المنزلي حيث اعتاد الكثير مؤخرًا على السهر بسبب الحجر ، وبالتالي تحتاج السهرة لتناول الاطعمة الصحية والمسليات ، ويمكنك تعلم طريقة عمل سلطة السيزر الصحية وتناولها في العشاء أو خلال السهرة فهي خفيفة على المعدة وصحية .  

مدة التحضير : 30 دقيقة
الكمية : تكفي لـ 3 افراد

مكونات سلطة السيزر
2 صدور دجاج مخلية ومشوية او مسلوقة
1 خس مقطعة كبيرة
6-7 حبات طماطم
ربع كوب جبنة بارميزان مبشورة
3 خبز توست مقطع مكعبات ومحمص
ملح و فلفل أسود و زعتر مجفف
ملعقة زيت زيتون
ملعقة كبيرة مايونيز
ربع كوب عصير ليمون

طريقة تحضير سلطة السيزر
بعد سلق أو شوي صدور الدجاج، قطعيها إلى قطع صغيرة، وضيفيها في وعاء مع شرائح الطماطم والخس، وفي وعاء آخر حضري الصوص، ضعي المايونيز مع عصير الليمون، وضيفي الملح والفلفل والزعتر، واخلطيهم جيدً ثم ضيفي الصوص على شرائح الدجاج والخس وقلبيه جيدًا ، ثم ضعي الخبز المحمص على الخليط وضيفي الجبن البارميزان.
أحلى من المطاعم.. طريقة تحضير سلطة السيزر
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