مصر تطلق تطبيقا يحذر من كورونا.. وبرلمانيون: الحكومة تسعى لإحكام سيطرتها على الفيروس لتقضى عليه تمامًا.. سلسلة من عناصر حملة التوعية التى تقوم بها الدولة

أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، الثلاثاء عن إطلاق تطبيق «صحة مصر» على الهواتف المحمولة والذي يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جميع المعلومات والبيانات في التطبيق معتمدة من كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، كما يتم تحديثها باستمرار وفقًا لآخر البيانات والمعلومات المتاحة، لافتًا إلى أن التطبيق يتيح أيضا إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة الأعراض لأي شخص في حالة وجود اشتباه في الإصابة بالمرض وكيفية التصرف طبقا للحالة الصحية.





وقال إن رابط تطبيق "صحة مصر" يمكن أن يقوم أي شخص بالإبلاغ من خلاله عن حالته أو عن حالة شخص آخر مع تسجيل بعض المعلومات والأعراض التي يطلبها التطبيق، وذلك لتحديد مدى احتمال الإصابة بناء على الإجابات التي سيتم تسجيلها وسيتم توجيهه للإجراء المناسب لحالته أو لحالة الشخص المبلغ عنه.









وأضاف أن التطبيق يحتاج إلى دخول المستخدم على الإنترنت لتحميل محتوى الموضوعات وكل الاستفسارات والإرشادات المتاحة والتي يتم تحديثها باستمرار عن طريق وزارة الصحة.









ولفت إلى أن التطبيق يرسل رسائل تنبيه في حال الاقتراب من أو التواجد في أحد المواقع التي تحتوي على إصابات، وذلك لأخذ الاحتياطات الوقائية وتجنب الإصابة، موضحًا أن تفعيل تلك الخاصية يستلزم السماح للبرنامج بتتبع موقع المستخدم وتفعيل هذه الخاصية في هاتفه المحمول.









وتابع أن التطبيق يشمل أيضًا مقالات متنوعة وشاملة عن أساليب الوقاية والعادات الخاطئة التي من الممكن أن تتسبب في نقل العدوى، بالإضافة إلى نصائح تقوية المناعة وأحدث المعلومات حول الفيروس وكيفية مواجهته.









ونوه إلى أنه يمكن لمستخدم التطبيق التواصل مع وزارة الصحة عن طريق «الواتساب»، حيث يسمح البرنامج بتحويل المستخدم مباشرة للرقم الخاص بالوزارة على «واتساب»، كما يعرض البرنامج كل الأرقام والروابط التي تمكن المستخدم من التواصل مع وزارة الصحة والسكان بجميع وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي المتاحة.









وأكد أن التطبيق يشمل أيضًا خاصية التنبيهات الصوتية، حيث تحتوي على تنبيهات بأصوات ممثلين مصريين للتذكير بإرشادات الوقاية والحماية من العدوى، ويتم تفعيل هذه الخاصية عن طريق إعدادات البرنامج.









من جانبه، أ شاد سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود وزارة الصحة والسكان، إطلاق تطبيق «صحة مصر» على الهواتف المحمولة والذي يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.









وأكد "المشد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وزارة الصحة تقوم بجهود جبارة من أجل احتواء الأزمة، وحماية المواطنين من هذا الفيروس اللعين من خلال استخدام جميع الوسائل للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن هذا التطبيق سيساهم فى الحد من انتشاء وتوغل الفيروس وانتقاله من شخص إلى آخر .









وقال أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن وزارة الصحة تقوم بمسايرة العالم بالوسائل التكنولوجيا الحديثة لترصد ومتابعة الحالات للتيسر علي المواطنين فى اتباع الإرشادات والخطوات اللازمة للابتعاد عن أى منطقة يوجد بها وباء.









كما قال محمد شعبان، القائم بأعمال رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن وزارة الصحة تقوم بجهود كبارة من اجل الحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدًا أن إطلاق تطبيق صحة مصر على الهواتف المحمولة هو ضمن سلسلة من عناصر حملة التوعية التى تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









وأكد "شعبان"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إطلاق تطبيق إلكترونى عبرة الهواتف المحمولة دليل قاطع على أن الحكومة لم تكتف بإذاعة حملاتها التوعوية عبر الوسائل المسموعة والمقروءة فقط، ولكن تريد أن توسع دائرة التوعية لتشمل كل ركن من أركان الجمهورية وتريد أن تحكم سيطرتها على الفيروس لتقضى عليه تمامًا.









وأشار النائب إلى أن من المميزات الموجودة فى هذا التطبيق أنه تحت رعاية وزارة الصحة التى تمده بالمعلومات اللازمة لهدف سهولة الحصول على المعلومات الصحيحة ليحصل عليها المواطن بشكل سهل وبسيط للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هذه التطبيق يتواكب مع تطور العصر ويستهدف جميع فئات المجتمع.









فى السياق ذاته، أشاد حسن السيد، عضو مجلس النواب، بجهود وزارة الصحة والسكان، إطلاق تطبيق «صحة مصر» على الهواتف المحمولة والذي يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.









وقال "السيد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هذا التطبيق يأتى ضمن جهود وزارة الصحة فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد، فهو يتضمن معلومات إرشادية لتجنب الأماكن التى بها مصابين لحماية المواطنين من الفيروس.







