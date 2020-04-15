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اقتصاد

المالية: البيان التمهيدي ما قبل الموازنة يتم إعداده في مارس من كل عام

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:01 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي

أكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية التابعة لوزارة المالية، أن البيان التمهيدي ما قبل الموازنة يتم إعداده ونشره أواخر شهر مارس أو أوائل شهر أبريل من قبل الوحدة بالوزارة لعرضه أمام الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة فى عملية إعداد مشروع الموازنة العامة باعتباره حق أصيل للمواطنين.

قالت في تصريحات لها، إن وزارة المالية تسعي  لإشراك المواطنين في حوار مفتوح حول أولويات السياسة المالية فور موافقة مجلس الوزراء علي مشروع الموازنة وفى نفس وقت إرسال مشروع الموازنة للبرلمان.

وأضافت أن البيان التمهيدي ماقبل الموازنة، يعرض رؤية وزارة المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، ويوضح توجهات الحكومة وسياساتها التى سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، وأهم البرامج الاجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها.

ويعرض  البيان المالي قبل الموازنة الإطار الاقتصادى (المحلى والخارجى)وأهم الافتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة خاصة فى ضوء الأحداث والتداعيات الأخيرة،و تحليل للسياسات المحققة في السنوات السابقة ونتائجها وإلقاء الضوء على نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة في المدى المتوسط .

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