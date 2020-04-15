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مرأة

في لمح البصر .. حيل سريعة تخلصك من الزوائد الجلدية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:01 ص
الزوائد الجلدية
الزوائد الجلدية
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لمياء الياسين
يُعد من الأسباب الصادمة للزائدة الجلدية احتكاك الملابس بمناطق الثنايا مثل الجلد وتحت الإبط أو احتكاك الجلد بالملابس كما يحدث بمنطقة الرقبة، وكذلك منطقة أعلى الصدر، خاصة تحت الثدى عند النساء كما تظهر بالجفون إليك علاجات سريعة تخلصك من الزائدة الجلدية يقدمها موقع برايت سايد .


لعلاج الزائدة الجلدية .. وصفة ملح البحر

المكونات لوصفة الملح وعصير البصل 
1 بصلة متوسطة الحجم
1 ملعقة كبيرة ملح البحر
1 ضمادة

طريقة تطبيق الوصفة :
فى وعاء أبشرى البصل وأضيفى له ملح البحر وطبقيه على منطقة الزائدة الجلدية مع تغطية المنطقة بضمادة وتركها حتى الصباح وكررى العلاج لمدة 10-12 ليلة متتالية وستستطعين علاج الزائدة الجلدية وبدون جراحة.

علاج زائدة جلدية بمطحون الزنجبيل

المكونات لوصفة الجنزبيل والكركم

1 بصلة متوسطة الحجم
1 ملعقة كبيرة ملح البحر
1 ضمادة

طريقة تطبيق الوصفة:

أمزجى المكونات وضعى الخليط لمدة نصف ساعة وأزيليه بواسطة الماء الفاتر وقطنة نظيفة، وبحسب الموقع، فإن استخدام الخليط يساعد فى التخلص أيضا من البكتريا الموجودة فى الجسم.

علاج زائدة جلدية تحت الابط بخل التفاح والليمون

 مكونات الوصفة:
نصف كوب ماء فاتر
ملعقتان من خل التفاح
1 ضمادة

طريقة تطبيق الوصفة:

أمزجى المكونات وضعى الخليط لمدة نصف ساعة وأزيليه بواسطة الماء الفاتر وقطنة نظيفة، فإن استخدام الخليط يساعد فى التخلص أيضا من البكتيريا الموجودة فى الجسم.
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