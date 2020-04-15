AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أيمن يونس: كنت الفتى المدلل في الزمالك.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:09 ص
ايمن يونس
ايمن يونس
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف أيمن يونس نجم الزمالك السابق عن سبب إطلاق لقب الفتى الملل عليه في اللقلعة البيضاء. 

وقال يونس مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إنه كان يتقاضى راتبا من نادي الزمالك منذ إن كان ابن الـ ١٠ سنوات. 

وأضاف يونس أنه كان الفتى المدلل داخل نادي الزمالك دون اللاعبين بالكامل، ولم يكن ينظر لراتبه بسبب كل التسهيلات التي كان يقدمها له نادي الزمالك. 

وأشار يونس إلى أن السبب وراء هذا التدليل أنه ابن من ابناء نادي الزمالك، وكان له رفقه من الزملاء المميزين.

وتابع: كل من اخترع التميز في جميع مراكز ارض الملعب كانوا جيلي في نادي الزمالك، وكان ابو رجيلة اصل خط النص. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أيمن يونس: ضربتا الجزاء فى مباراة الزمالك والإسماعيلي من وحي خيال الحكم

المتحدة تعلن انطلاق قنوات اون تايم سبورتس الاثنين

رمضان صبحي يكشف حقيقة تعاقده مع الزمالك

متى يتمم أحمد فتحي تعاقده مع الاهلي.. ابراهيم فايق يجيب

بسبب كورونا.. إبراهيم فايق يخرج عن إسكريبت الحلقة.. شاهد ماذا قال

طارق العشري: وليد سليمان اكتشافي وهو ذو عقلية أوروبية.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. 90% من أسواق مدينة ووهان تفتح أمام المواطنين

خاص.. محامي النقاز للزمالك: راجعوا إيميل النادي.. العقوبات وقعت عليكم

هاشتاج «طبقوا بحث» يتصدر تويتر قبل اجتماع الأعلى للجامعات ..صور

خلط اللبن بالتمر حرام؟ .. الإفتاء ترد

فيديوجراف.. قرار جديد من وزير التعليم بشأن المشروعات البحثية

نيويورك تسجل 1600 إصابة جديد بفيروس كورونا .. و 778 حالة وفاة

AdvertisementS

حرمان من التعاقد لـ 3 فترات وغرامة كبيرة .. تفاصيل حكم الفيفا ضد الزمالك

حمدي النقاز ينتصر في قضيته على الزمالك.. تفاصيل

أول تعليق من رضا عبدالعال على أزمة "النقاز"

أول تعليق من الزمالك على تغريم النادي مليونا و250 ألف دولار لصالح حمدي النقاز

الأهلي يحسم الجدل حول مشاركة إكرامي وفتحي وعاشور في تدريبات الفريق ..فيديو

مليون و250 ألف دولار والإيقاف 3 فترات قيد.. محامي حمدي النقاز يكذب اتحاد الكرة والزمالك ويفجر مفاجأة.. فيديو

الزمالك أخطأ مع كهربا والنقاز.. رضا عبد العال: سيد عبد الحفيظ يرفض تخفيض راتبه وسيرحل عن الأهلى نهاية الموسم.. فيديو

سيد عبدالحفيظ يكشف صفقات الأهلي الجديدة وسر الـ 4 ملايين وحديث الخطيب

سيد عبد الحفيظ يعلق على مصير مروان محسن مع الأهلي.. فيديو

بفرمان محمد صلاح.. عبدالله السعيد تلقى عرضا من كريستال بالاس ..فيديو

خاص.. محامي النقاز للزمالك: راجعوا إيميل النادي.. العقوبات وقعت عليكم

خالد الغندور يفتح النار على اللجنة الخماسية بسبب قرار تقليل عدد الأجانب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 طرق تحميك من الفشل الكلوي

لأول مرة .. BMW الفئة الخامسة 2021 تظهر بشكلها المتوقع.. صور

هتنقذك فى رمضان.. خطوات سحرية لتنظيف أواني الملوخية واللبانة