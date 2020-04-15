أيمن يونس: كنت الفتى المدلل في الزمالك.. فيديو

كشف أيمن يونس نجم الزمالك السابق عن سبب إطلاق لقب الفتى الملل عليه في اللقلعة البيضاء.





وقال يونس مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إنه كان يتقاضى راتبا من نادي الزمالك منذ إن كان ابن الـ ١٠ سنوات.





وأضاف يونس أنه كان الفتى المدلل داخل نادي الزمالك دون اللاعبين بالكامل، ولم يكن ينظر لراتبه بسبب كل التسهيلات التي كان يقدمها له نادي الزمالك.





وأشار يونس إلى أن السبب وراء هذا التدليل أنه ابن من ابناء نادي الزمالك، وكان له رفقه من الزملاء المميزين.



