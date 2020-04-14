ناد جديد ينضم للصراع على ضم لاعب الهلال السعودي





وقد ربطت العديد من التقارير الصحفية عودة "النملة الذرية" مرة أخرى لإيطاليا من بوابة نادي بارما أو إنتر ميلان اللذان يسيعان للتعاقد معه خلال فترة الأنتقالات الصيفية الحالية.





وانضم نادي بنيفينتو الإيطالي الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية للصراع على ضم اللاعب البالغ من العمر 33 عام ، بعد تصريحات باسكوال فوجيا المدير الرياضي للفريق أنهم بالفعل يدرسوا الأمر نظرًا لحاجتهم لأسماء كبيرة ومخضرمة في حالة التأهل للدوري الإيطالي الممتاز.





وتابع فوجيا في تصريحات لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي انه يتم دراسة الأمر حاليًا من كل الجوانب سواء الفنية أو المالية خصوصًا وأن أزمة توقف النشاط الرياضي قد أثرت بشكل كبير على اقتصاد معظم أندية العالم .





يذكر أن جيوفينكو قد أنضم لنادي الهلال السعودي بشتاء عام 2019 وخاض منذ ذلك الوقت بقميص الموج الأزرق 50 مباراة سجل خلال 12 هدف وصنع 14 وحقق مع النادي بطولة دوري أبطال آسيا .

يرغب نجم نادي الهلال السعودي سباسيتان جيوفينكو العودة مرة أخرى لمسقط رأسه بإيطاليا تمهيدًا لإسدال الستار عن مشواره الكروي على حسب ما أكد من قبل.