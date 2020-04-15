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رياضة

سيد عبد الحفيظ يعلق على مصير مروان محسن مع الأهلي.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:08 ص
مروان محسن
مروان محسن
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حسن العمدة
علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على ملف تجديد عقود الثنائي مروان محسن وعمرو السولية مع القلعة الحمراء.

وأكد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "مروان محسن عقده يستمر حتى نهاية الموسم المقبل، وعمرو السولية ما زال أمامه موسمين".

وتابع: "مروان محسن أمامه سنة ونصف وعمرو السولية أمامه سنتين ونصف، ولدينا ثوابت في ملف تجديد العقود يتم اتباعها".

وأوضح: "سنقوم بدراسة ملف الثنائي في الفترة المقبلة ولكن الثنائي مهم وسناقش الملف في أقرب وقت".

ورفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى فكرة تخفيض راتبه الشهرى خلال أزمة كورونا ردا على الاتجاه السائد داخل النادى الأهلى خلال الفترة الحالية لتخفيض الرواتب وأيضا عقود اللاعبين.

وتوقف الدوري المصري والأنشطة الكروية بعد تفشي فيروس كورونا داخل الكرة المصرية والبلاد.
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