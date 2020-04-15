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رياضة

مصير صالح جمعة في نهاية الموسم.. سيد عبد الحفيظ: توصلنا لاتفاق مع مؤمن زكريا ..فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:23 ص
صالح جمعة واحمد فتحي
صالح جمعة واحمد فتحي
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حسن العمدة
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه عقد جلسة مع مؤمن زكريا، مهاجم الفريق سابقًا، من أجل الاتفاق على بعض الأمور بشأن علاجه.

وأكد سيد عبدالحفيظ، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار"، "عقدنا جلسة مع مؤمن زكريا لمعرفة رغباته وطلباته وسنقوم بتوفيرها".

وتطرق سيد عبدالحفيظ بالحديث عن مصير صالح جمعة، فأوضح أن "صالح جمعة لا يمكن تحديد مصيره في الوقت الجاري بشأن رحيله من عدمه".

وأكد سيد عبد الحفيظ، أن "فايلر قال إنه لا يحتاج إلى خدماته في يناير، ولكن في تلك الفترة لا يمكن حسم مصيره الآن".


ورفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى فكرة تخفيض راتبه الشهرى خلال أزمة كورونا ردا على الاتجاه السائد داخل النادى الأهلى خلال الفترة الحالية لتخفيض الرواتب وأيضا عقود اللاعبين.

وكان تم إيقاف الدوري والأنشطة الكروية في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا داخل البلاد.

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