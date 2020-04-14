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أخبار العالم

جامعة ألمانية: تركيا تتجاوز الـ 11 مليون إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:53 م
جامعة ألمانية: تركيا
جامعة ألمانية: تركيا تتجاوز الـ 11 مليون إصابة بفيروس كورونا
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القسم الخارجي
يثير انخفاض معدلات الوفيات بفيروس كورونا في تركيا في ظل ارتفاع معدلات الإصابة، تشكيكا في مدى شفافية الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة التركية.

ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، ذكرت دراسة صادرة عن جامعة جوتنجن الألمانية أن بعض الخبراء يتحدثون عن أن الإصابات والوفيات الحقيقية في تركيا تبلغ أضعاف تلك المعلنة.

حسب الصحيفة تعكس الإحصائيات الرسمية نحو 6% من إجمالي الإصابات، فيما أوضحت الدراسة التي أجراها أستاذا الاقتصاد التنموي بجامعة جوتنجن، سبستيان فولمر وكريستيان أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوزت 11 مليون إصابة اعتبارا من 31 مارس الماضي ما يعني أن 13% من إجمالي سكان تركيا مصابون بالفيروس.

وكانت السلطات التركية أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة التركية، أنه تم تسجيل 4062 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 65111.

كما سجلت الوزارة 107 حالات وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى1403.

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