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أخبار العالم

الجهل ونظريات المؤامرة.. حرائق في أبراج شبكات الـ 5G بأنحاء بريطانيا بسبب كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:05 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
تصاعدت الهجمات على الصواري المتنقلة لشبكات الجيل الخامس 5G في بريطانيا خلال عطلة عيد الفصح، حيث تم الإبلاغ عن 20 حالة حريق جديدة مشتبه بها.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، تأتي الهجمات في الوقت الذي تنتشر فيه نظرية مؤامرة معيبة وجاهلة علميًا تربط بين نشر هوائيات وأنظمة الجيل الخامس 5G وانتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لشبكات الهاتف المحمول، تم الإبلاغ عن حوادث في إنجلترا وويلز واسكتلندا خلال عطلة البنوك، وتتبع الحوادث الأخرى في عطلة نهاية الأسبوع السابقة، وتم الإبلاغ عن حوادث إضافية يوم الثلاثاء.

ووفقًا لشرطة ويست يوركشاير، تم العثور على صاري هاتف في هدرسفيلد مشتعل صباح يوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية الحيوية التي تستخدمها خدمات الطوارئ، وكانت هناك حاجة إلى 6 سيارات إطفاء لمعالجة الحريق الذي وصف بأنه "حريق كبير" يشكل خطرًا على شاغلي 37 شقة في المبنى المكون من أربعة طوابق.

كما ألقي القبض على ثلاثة رجال للاشتباه في حريق متعمد في داغينهام ، إسيكس، صباح الثلاثاء بعد أن أضرمت النيران في سارية هاتف هناك - مما تسبب في إخلاء المساكن المجاورة كإجراء احترازي.

وقال متحدث باسم MobileUK ، المجموعة التجارية لمشغلي شبكات الهاتف المحمول، لـ سكاي نيوز:"النظريات التي تنتشر حول 5G لا أساس لها ولا تستند إلى نظرية علمية موثوقة. شركات الهاتف المحمول مكرسة لإبقاء المملكة المتحدة على اتصال، ويمكن أن يتسبب الحديث اللامبالي في أضرار لا حصر لها.

وأضاف: "أن استمرار الهجمات على البنية التحتية المتنقلة يهدد الأرواح، وفي هذا الوقت العصيب، يجب أن تكون القطاعات الحيوية في المملكة المتحدة قادرة على تركيز كل جهودها لمحاربة هذا الوباء".

بعد هجمات نهاية الأسبوع الماضي ، قال المدير الطبي في خدمة الرعاية الصحية الوطنية في إنجلترا إنه "غاضب ويشعر بالاشمئزاز من منظري نظرية المؤامرة الذين نشروا الادعاءات بوجود دور لشبكات الجيل الخامس في انتشار كورونا.
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