البرلمان ينعى شهيد أحداث الأميرية: الأفعال الخسيسة تزيد قوة وتكاتف مؤسسات الدولة.. وعبد العال يؤكد: دم الشهداء الطاهرة أمانة في أعناقنا جميعا

أمين عام الأغلبية: أدى واجبه بكل شجاعة وإيثار

داليا يوسف: يريدون تشتيت خطة الحكومة وإفساد جهودها

العميرى: الحادث أكد يقظة رجال الداخلية

جون طلعت: دولتنا ليها النصر

"دم الشهداء الطاهرة أمانة في أعناقنا جميعا، وهذه الأفعال الخسيسة تزيد من قوة وتكاتف مؤسسات الدولة في مواجهة إرهاب أسود سعى في الأرض فسادا"، هكذا نعى مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، شهيد الأميرية، بمزيد من الحزن والأسى المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي وافته المنية وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه.





وكانت مواجهات اندلعت بين رجال الأمن البواسل ومجموعة إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة، فيما نجحت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية مساء الثلاثاء في القضاء على جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية، وأسفرت الأحداث عن استشهاد الرائد محمد الحوفى ضابط الأمن الوطنى في تبادل إطلاق النار بين القوات والعناصر المتطرفة.





ونعي د.على عبدالعال رئيس مجلس النواب، فى بيان رسمي للمجلس، وجميع أعضاء المجلس شهيد الواجب بمزيد من الحزن والأسى مؤكدًا أن دم الشهداء الطاهرة أمانة في أعناقنا جميعا، وأن هذه الأفعال الخسيسة إنما تزيد من قوة وتكاتف مؤسسات الدولة في مواجهة إرهاب أسود سعى في الأرض فسادا.





ولفت رئيس مجلس النواب إلي أن مصر ستظل بشعبها وشرطتها وجيشها قادرة على اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره، قائلا:"رحم الله شهيدنا وألهمنا وأهله وذويه صبر المؤمنين...انا لله وانا اليه راجعون ".





من جانبه نعي المهندس أحمد السجيني، آمين عام ائتلاف دعم مصر، "الأغلبية النيابية"، بمزيد من الحزن والأسى المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، مؤكدًا علي أنه وافته المنية وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه، بكل شجاعة و إيثار فى مكافحة الارهاب الغادر.





وأضاف قائلا:" ننعى بكل الحزن و الأسى بطل من أبطال الوطن استشهد و هو يسعى و يشارك مع زملائه الابطال فى تحقيق الاستقرار و الأمان لبلده و أبناء وطنه"، مشيرا إلي أن دم الشهداء الطاهرة أمانة في أعناقنا جميعا، وأن هذه الأفعال الخسيسة إنما تزيد من قوة وتكاتف مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب الأسود.





وأدانت النائبة داليا يوسف ، عضو مجلس النواب، العملية الإرهابية الخسيسة، التي استهدفت منطقة الأميرية، والتي تصدت لها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مما أدى إلى تبادل إطلاق النيران، مشيرة إلى أن الجماعات الإرهابية تلعب مخططاتها الخبيثة لإفساد خطة الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، وتشتيتها وإرباكها.





وأوضحت النائبة، في بيان لها، أن الارهاب لن ينال من عزيمة المصريين وخطة الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا، واستمرار عملية مجابهة الأرض على كل شبر من أرض الدولة المصرية.





ولفتت أن الوقت الحالي يتطلب تضافر جميع الجهود لتوحيد الصفوف للتصدي لخطر المرض والعدو الذي يريد زعزعة الأمن والاستقرار في مثل هذه الأوقات الراهنة، التي لا تحتمل حدوث أي شىء غير محاربة هذا الوباء ومنع انتشاره.





وأشادت عضو مجلس النواب، بدور وزارة الداخلية لتوفير حياة آمنه لمصر وشعبها، وتدشينها العديد من المبادرات أهمها مبادرة كلنا واحد.

وأشادت النائبة مايسة عطوة ، وكيلة القوي العاملة ، بسرعة تعامل قوات الأمن مع الخلية الإرهابية، مؤكدة أنه كان هناك مخطط إرهابي لتنفيذ عمليات خلال فترة احتفالات شم النسيم وتشتيت جهود الحكومة بين مواجهة فيروس كورونا وملاحقة العناصر التكفيرية.





وأشارت عضو مجلس النواب ، إلى ضرورة توعية المواطنين بإجراءات التعامل حال اكتشاف خلية إرهابية وآليات مساعدة الأجهزة الأمنية في عملية المواجهة والتعامل.





وتقدمت النائبة، بخالص العزاء لأسرة الشهيد محمد الحوفى، مؤكدة أن تضحيات الشهداء جميل في جبين الوطن والشعب.





وقال النائب سليمان فضل العميرى، إن حادث الأميرية أكد أن الدولة المصرية تحارب الإرهاب فى الوقت الذى تحافظ على المواطنين فى انتشار فيروس كورونا، كما أنها تواصل عمليات إنشاء المشروعات القومية والبناء والتنمية والاستقرار ، وهذا يعنى أن هناك مؤسسات قائمة، متابعا:" كل ما تقوم به العناصر الإرهابية حلاوة روح ومحاولة يائسة من الجماعات المارقة".





وأشاد العميرى، بالجهود التى تبذلها قوات الشرطة فى السنوات الأخيرة، والتضحيات التى يبذلونها من أجل حماية وحفظ واستقرار البلاد، خلال السنوات الأخيرة استطاع رجال الشرطة أن يسطروا اسمائهم بحروف من نور فى صفحات التاريخ، وذلك من خلال التضحيات وأنهم يحملون أرواحهم على أيديهم من أجل رفعة وحماية الوطن.





وأشار عضو البرلمان، إلى أن العناصر الإرهابية تخيلت أن الأحداث الجارية وانشغال الدولة مع أزمة فيروس كورونا قد يكون بيئة خصبة لهم لممارسة أعمالهم ولكن فى حقيقة الأمر الدولة بجميع مؤسساتها على يقظة تامة لما يجرى من أحداث وهناك متابعة فى كل ملف على حدى، وهذا لن يأتي من فراغ ولكنه نتيجة جهد وتعب بُذل على مدار السنوات السابقة، موجها التحية لرجال الشرطة والقوات المسلحة لما يبذلونه من تضحيات.





وقال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تخوض حربها مع الكورونا في نفس وقت حربها مع الاٍرهاب، وأبطال الأطباء في المستشفيات بيضحوا بحياتهم من أجل المصريين،وأبطال الجيش والشرطة علي كل شبر في مصر بيضحوا بحياتهم من أجل مصر.





وأضاف طلعت:"ما اعتقدش فيه فرق كبير بين ڤيروس بيحاول يدمر رئة بني آدم ويقضي عليه، وعناصر بتحاول تنهش وتخرب في البلد"، متابعا:" .البلد صاحية . وأجهزتها مركزة .. ومستعدة لأي تضحية في مقابل أمننا وأمن الوطن".





وأختم حديثه بقوله: "ربنا يرحم الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي .. ويرحم كل شهدائنا ..دولتنا زي ما مكتوب عليها الحرب مكتوب ليها النصر .. مكتوب ليها النصر بإذن الله ..