لطارق عامر: مستمرون في التطوير لدعم الاقتصاد والتيسير علي المواطنين

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن الجهاز المصرفي مستمر في عمليات التطوير للتيسير علي المواطنين و دعم الاقتصاد القومي من خلال تعزيز الشمول المالي و التعامل اللانقدي.

أضاف " عامر" في تصريحات له، أن كافة الأموال و السيولة المالية للمستوردين والمتعاملين مع مصلحة الجمارك المصرية، يتم تحويلها عبر حساباتهم البنكية، بالاضافة للتنسيق مع وزارة المالية لتحويل رواتب العاملين الجهاز الحكومي واصحاب المعاشات عبر البنوك.

أكد "عامر" أنه برغم أزمة فيروس كورونا المستجد علي الأسواق الدولية، لم يكن للسوق المصرية اي نقص في المواد الأساسية و السلع الاستراتيجية، باعتباره إلتزام وهدف واضح اماما البنك المركزي المصري.

ذكر " عامر" أن تكليفات القيادة السياسية واضحة في تجنيب الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا من خلال تأجيل اقساط القروض علي العملاء ونحن نملك القوي التي تمكننا من ذلك خصوصا واننا قمنا في فترة سابقة باطلاق مبادرة لدعم القطاع السياحي و الوقوف الي جوار لعاملين به ونسانده.