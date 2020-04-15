AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لطارق عامر: مستمرون في التطوير لدعم الاقتصاد والتيسير علي المواطنين

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:00 ص
طارق عامر
طارق عامر
Advertisements
محمد يحيي

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن الجهاز المصرفي مستمر في عمليات التطوير للتيسير  علي المواطنين و دعم الاقتصاد القومي من خلال تعزيز الشمول المالي و التعامل اللانقدي.

أضاف " عامر" في تصريحات له، أن كافة الأموال و السيولة المالية للمستوردين والمتعاملين مع مصلحة الجمارك المصرية، يتم تحويلها عبر حساباتهم البنكية، بالاضافة للتنسيق مع وزارة المالية لتحويل رواتب العاملين الجهاز الحكومي واصحاب المعاشات عبر البنوك.

أكد "عامر" أنه برغم أزمة فيروس كورونا المستجد علي الأسواق الدولية، لم يكن للسوق المصرية اي نقص في المواد الأساسية و السلع الاستراتيجية، باعتباره إلتزام وهدف واضح اماما البنك المركزي المصري.

ذكر " عامر" أن تكليفات القيادة السياسية واضحة في تجنيب الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا من خلال تأجيل اقساط القروض علي العملاء ونحن نملك القوي التي تمكننا من ذلك خصوصا واننا قمنا في فترة سابقة باطلاق مبادرة لدعم القطاع السياحي و الوقوف الي جوار لعاملين به ونسانده.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ البنك المركزي بجلسة استماع بمجلس النواب.. اليوم

طارق عامر: تخفيض الفائدة في البنوك هو الأكبر في تاريخ البنك المركزي.. فيديو

محافظ البنك المركزي: وفرنا كل الاعتمادات المالية لتوفير السلع للمستوردين

البنك المركزي: تم ضخ 50 مليار جنيه لتمويل الوحدات لمتوسطي الدخل

محافظ البنك المركزي: لولا دعم الرئيس لنا لم نكن لننجح في مهمتنا

محافظ البنك المركزي: اقتصادنا قوي و540 مليار جنيه سيولة «كاش» خارج البنوك.. ومصارفنا هي الأقوى في المنطقة بشهادة المؤسسات الدولية.. وتوقعات بخفض البترول والدولار قريبا

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة | الشرطة السعودية تلقي القبض على 2 من لاعبي أهلي جدة.. سيد عبدالحفيظ يكشف الصفقات الجديدة للقلعة الحمراء

أحمد صلاح حسني ينعي الشهيد محمد فوزي: «الإرهابيين ملهومش ملة ولا دين»

ماذا قال الشهيد محمد الحوفي في آخر محادثة له مع صديقه؟.. صور

أبرز فيديوهات التوك شو..رجال الداخلية تصفي عناصر إرهابية في الأميرية.. وأحمد موسى يصفق على الهواء.. وزير التموين يوضح منافذ معرض أهلا رمضان هذا العام..محمد صبحي تبأ بكورونا في احدى مسرحياته

خالد عكاشة: الأمن نفذ عملية استباقية ناجحة ضد مخطط إرهابي يستهدف مصر

الشرطة السعودية تلقي القبض على 2 من لاعبي أهلي جدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور مسربة لـ إم جي 6 فيس ليفت 2021 الجديدة

8 أعراض تنذرك بالتهاب المرارة

تريند فيسبوك.. طريقة عمل بيتزا الطاسة