«عدالة ومساندة» تنعي شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي

نعى مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة برئاسة المستشارة هالة عثمان ؛ أستاذ القانون الجنائي ؛ شهيد الواجب ؛ المقدم محمد فوزي الحوفي ؛ الضابط بقطاع الأمن الوطني الذي طالته يد الغدر والإرهاب مساء اليوم خلال مداهمة رجال الشرطة لأحد البؤر الإرهابية بمنطقة الأميرية .

وأعلن أعضاء مجلس الأمناء عن تمنياتهم بخالص الدعاء بالشفاء العاجل لمن أصيبوا في هذه العملية التي استهدفت القضاء على واحدة من الخلايا الإرهابية التي كانت تستعد لترويع الآمنين .

وقدمت المستشارة هالة عثمان ؛ أستاذ القانون الجنائي ؛ رئيس مجلس أمناء المؤسسة ؛ في البيان الصادر عن المؤسسة مساء اليوم ؛ التعازي إلى أسرة الشهيد وإلى وزارة الداخلية والشعب المصري .

وطالب مجلس أمناء المؤسسة في البيان ؛ أجهزة الدولة بالضرب بيد من حديد على كل من ينتهج العنف والإرهاب أو يرتكب جريمة التحريض ضد الوطن ، أو من يستهدفون أمن الوطن وسلامة أبنائه.