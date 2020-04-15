جمعية مصطفى محمود توزع مواد غذائية على أهالي قرية المعتمدية أثناء الحجر الصحي

قال هاني عبد الرازق، مدير العلاقات العامة بجمعية مصطفى محمود، إن الجمعية أطلقت حملة مساعدة 100 ألف أسرة من العمالة غير المنتظمة بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأضاف هاني عبد الرازق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "وصلنا إلى 50 ألف أسرة، وتمت مساعدتهم بشنط تحتوي على مواد غذائية، ومبلغ مالي؛ وذلك عن طريق استقبال بعض الأسر في مقر الجمعية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة".
وتابع هاني عبد الرازق "بعد قرار عدم إقامة موائد الرحمن في شهر رمضان قررنا توجيه موارد التبرعات للوصول إلى الـ 100 ألف أسرة وتقديم المساعدات لهم".
وأوضح هاني عبد الرازق "بعد فرض الحجر الصحي على قرية المعتمدية تم توزيع مواد غذائية على أهاليها".