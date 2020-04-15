AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جمعية مصطفى محمود توزع مواد غذائية على أهالي قرية المعتمدية أثناء الحجر الصحي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:01 ص
قرية المعتمدية في
قرية المعتمدية في الحجر الصحي
Advertisements
هاني حسين
قال هاني عبد الرازق، مدير العلاقات العامة بجمعية مصطفى محمود، إن الجمعية أطلقت حملة مساعدة 100 ألف أسرة من العمالة غير المنتظمة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأضاف هاني عبد الرازق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "وصلنا إلى 50 ألف أسرة، وتمت مساعدتهم بشنط تحتوي على مواد غذائية، ومبلغ مالي؛ وذلك عن طريق استقبال بعض الأسر في مقر الجمعية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة".

وتابع هاني عبد الرازق "بعد قرار عدم إقامة موائد الرحمن في شهر رمضان قررنا توجيه موارد التبرعات للوصول إلى الـ 100 ألف أسرة وتقديم المساعدات لهم".

وأوضح هاني عبد الرازق "بعد فرض الحجر الصحي على قرية المعتمدية تم توزيع مواد غذائية على أهاليها".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأورمان: 500 أسرة متضررة من كورونا في 50 قرية.. فيديو

الأورمان توزع مواد غذائية وإعانات نقدية للأسر المتضررة من أزمة كورونا في المنيا.. صور

ضمن حملة زكاتك وقت الأزمة.. مصر الخير توزع 52 ألف كرتونة مواد غذائية بالمحافظات

لمواجهة مخاطر كورونا.. صناع الخير توزع كراتين مواد غذائية بالفيوم

برلماني يكشف وضع قرية المعتمدية بأول أيام الحجر الصحي..فيديو

بالتعاون مع التضامن الاجتماعي.. "بوابتك للخير" تصل بخدمات "وقاية" لقرية المعتمدية

ترشيحاتنا

هاشتاج «طبقوا بحث» يتصدر تويتر قبل اجتماع الأعلى للجامعات ..صور

ناقوس خطر .. الصحة: 160 إصابة كورونا و14 حالة وفاة في أعلى معدل يومي في مصر

مليون و250 ألف دولار والإيقاف 3 فترات قيد.. محامي حمدي النقاز يكذب اتحاد الكرة والزمالك ويفجر مفاجأة.. فيديو

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 514 وخروجهم من مستشفيات العزل

شاهد.. قطع يد ضابط هندى بالسيف في نقطة تفتيش

حكم تقبيل المصحف ووضعه على الجبهة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر سيارة تويوتا سيليكا تتحول لكزس LC مزيفة.. صور

ليس الرئتين فقط.. فيروس كورونا يصيب 3 أعضاء بالجسم

أحلى من المطاعم.. طريقة تحضير سلطة السيزر