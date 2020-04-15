جمعية مصطفى محمود توزع مواد غذائية على أهالي قرية المعتمدية أثناء الحجر الصحي

وصلنا إلى 50 ألف أسرة، وتمت مساعدتهم بشنط تحتوي على مواد غذائية، ومبلغ مالي؛ وذلك عن طريق

استقبال بعض الأسر في مقر

بالتعاون مع وزارة القوى العاملة".