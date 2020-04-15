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شهيد مصر.. خالد أبو بكر يحبس دموعه على الهواء ويخرج فاصل .. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:19 ص
خالد أبو بكر يحبس
خالد أبو بكر يحبس دموعه على الهواء
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البهي عمرو

قال الإعلامى خالد أبو بكر، إن ضابط مصر لا يمتلك رفاهية العمل، موضحًا "الجميع يخدم ويعمل فى أى مكان ولا يخاف من أحد.. كل واحد فيهم بيكون نازل ومش عارف هيرجع ولا لأ".


وأضاف خالد أبو بكر خلال تقديمه برنامج " كل يوم" المذاع على قناة "أون إى"، أن "مصر فقدت اليوم واحدًا من أفضل شبابها المقدم الشهيد محمد فوزي الحوفى، شهيد مصر اليوم خلال استهداف عملية بؤرة إرهابية بالأميرية".


وأشار خالد أبو بكر إلى أن رجال القوات المسلحة والشرطة يدخلون بصدورهم فى أى عملية، ويدافعون عن أرض مصر بأرواحهم.


ولفت خالد أبو بكر إلى أن مصر بالكامل تودّع "الحوفى"، مضيفا: "ربنا يرحمه .. ويصبر أسرته و طفلتيه الصغيرتين".

وأوضح خالد أبو بكر أن "الشهيد الحوفي قدم روحه اليوم من أجل مصر.. وتأثر خالد أبو بكر وكاد يبكى على الهواء حزنًا على وفاة الحوفى .. وخرج لفاصل حتى لا تتساقط دموعه على الهواء".

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