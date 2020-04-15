AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. الحدائق الألمانية تلجأ إلى إطعام الحيوانات لبعضها البعض.. صور

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:43 ص
حيوان الباندا وصغيرها
حيوان الباندا وصغيرها
Advertisements
أماني إبراهيم
اعترفت مديرة إحدى حدائق الحيوانات في ألمانيا، بأنها مضطرة إلى إطعام بعض الحيوانات للآخرين؛ ليظلوا على قيد الحياة، وذلك بسبب تأثر الحدائق نتيجة إغلاقها خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن حدائق الحيوانات في ألمانيا تأثرت بغياب الزوار كغيرها من الأماكن السياحية، وبالتالي تأثر الدخل للحديقة والذي كان يخصص جزءا منه لإطعام الحيوانات.

وتخوض الحدائق حاليا حربا مالية من أجل توفير التمويل اللازم لرعاية الحيوانات ولكنها كانت محاولة باءت بالفشل نظرا لوجود أولويات في البلاد أبرزها السيطرة على فيروس كورونا.

وقالت فيرينا كاسباري، مديرة حديقة حيوانات نومونستر لموقع الأخبار الألماني فيلت: "قمنا بإدراج الحيوانات التي سنضطر إلى ذبحها أولًا"، وتابعت أنها مضطرة لاتخاذ مثل هذا القرار الصعب ولكنه سيكون الملاذ الأخير لأنه لا يمكن اصطحاب الحيوانات إلى أي مكان آخر خارج الحديقة.

واتخذت الحديقة هذا القرار نظرا لأن إطعام الحيوانات يعد أمرا مكلفا، فحيوانات البطاريق تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسماك لهذا ستبدأ الحديقة في تقديم الأسماك كغذاء لها، وستضطر إلى القتل الرحيم لبعض الحيوانات البرية لإطعامها لحيوانات أخرى بدلا من ان يتضورا جميعا من الجوع.

وكانت تعتمد الحديقة على أرباح هائلة بسبب الزيارات في فصل الربيع، ومن المتوقع أن تخسر ما يصل إلى 175 ألف يورو بسبب غياب الزوار هذا العام.
شاهد.. الحدائق الألمانية تلجأ إلى إطعام الحيوانات لبعضها البعض.. صور
شاهد.. الحدائق الألمانية تلجأ إلى إطعام الحيوانات لبعضها البعض.. صور
شاهد.. الحدائق الألمانية تلجأ إلى إطعام الحيوانات لبعضها البعض.. صور
شاهد.. الحدائق الألمانية تلجأ إلى إطعام الحيوانات لبعضها البعض.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نصف مليون زائر لحديقة الحيوان خلال إجازة نصف العام الدراسي

وجدوا جثته مفصولة الرأس.. غموض حول مقتل شاب في عرين أسد

إحالة رئيس هيئة النظافة بالقاهرة و6 آخرين للتأديبية

مشهد نهاية العالم.. حيوانات برية ومفترسة تحتل عواصم ومدنا خلت من البشر بسبب كورونا.. صور

غلق حديقة الحيوان فى شم النسيم بسبب كورونا .. فيديو

ترشيحاتنا

شياطين.. رامي رضوان عن الخلية الإرهابية بالأميرية

القادم أسوأ.. 3 أرقام صادمة من "الصحة العالمية" بشأن كورونا

مليون و250 ألف دولار والإيقاف 3 فترات قيد.. محامي حمدي النقاز يكذب اتحاد الكرة والزمالك ويفجر مفاجأة.. فيديو

الداخلية : مقتل 7 عناصر إرهابية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

أخبار سارة من القومي للبحوث حول عقار أفيجان وتأثيره على كورونا

بعد تسجيل 160 إصابة جديدة اليوم في مصر .. أحمد موسى ينفعل على الهواء..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المطاعم.. طريقة تحضير سلطة السيزر

6 طرق تحميك من الفشل الكلوي

لأول مرة .. BMW الفئة الخامسة 2021 تظهر بشكلها المتوقع.. صور