شاهد.. الحدائق الألمانية تلجأ إلى إطعام الحيوانات لبعضها البعض.. صور

اعترفت مديرة إحدى حدائق الحيوانات في ألمانيا، بأنها مضطرة إلى إطعام بعض الحيوانات للآخرين؛ ليظلوا على قيد الحياة، وذلك بسبب تأثر الحدائق نتيجة إغلاقها خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ).





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن حدائق الحيوانات في ألمانيا تأثرت بغياب الزوار كغيرها من الأماكن السياحية، وبالتالي تأثر الدخل للحديقة والذي كان يخصص جزءا منه لإطعام الحيوانات.





وتخوض الحدائق حاليا حربا مالية من أجل توفير التمويل اللازم لرعاية الحيوانات ولكنها كانت محاولة باءت بالفشل نظرا لوجود أولويات في البلاد أبرزها السيطرة على فيروس كورونا.





وقالت فيرينا كاسباري، مديرة حديقة حيوانات نومونستر لموقع الأخبار الألماني فيلت: "قمنا بإدراج الحيوانات التي سنضطر إلى ذبحها أولًا"، وتابعت أنها مضطرة لاتخاذ مثل هذا القرار الصعب ولكنه سيكون الملاذ الأخير لأنه لا يمكن اصطحاب الحيوانات إلى أي مكان آخر خارج الحديقة.





واتخذت الحديقة هذا القرار نظرا لأن إطعام الحيوانات يعد أمرا مكلفا، فحيوانات البطاريق تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسماك لهذا ستبدأ الحديقة في تقديم الأسماك كغذاء لها، وستضطر إلى القتل الرحيم لبعض الحيوانات البرية لإطعامها لحيوانات أخرى بدلا من ان يتضورا جميعا من الجوع.





وكانت تعتمد الحديقة على أرباح هائلة بسبب الزيارات في فصل الربيع، ومن المتوقع أن تخسر ما يصل إلى 175 ألف يورو بسبب غياب الزوار هذا العام.