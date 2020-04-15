AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حيل سريعة تخلصك من فراغات الشعر

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:59 ص
فراغات الشعر
فراغات الشعر
Advertisements
لمياء الياسين
فراغات الشعر تسىء لمظهرك وتجعلك تبدين أكبر سنا، لذا إليك وصفة سريعه تخلصك من فراغات الشعر تتكلف الوصفة الواحدة أكثر من 5 جنيهات ، يقدمها موقع "برايت سايد"، لا تترددى فى تجربتها.

وصفة الزيوت الطبيعية

كل ما تحتاجين:

كوب من حب الرشاد
كوب من زيت الزيتون البكر
ملعقة من زيت الجرجير
ملعقة من زيت الجوجوبا

طريقة التحضير..

اطحني حب الرشاد وأمزجيها مع زيت الزيتون وزيت الجرجير وزيت الجوجوبا وتوضع في وعاء على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

يرفع الخليط من على النار ويترك جانبًا حتى يبرد تمامًا ويحفظ في زجاجة معقمة محكمة الإغلاق.

وزعي على فروة الرأس ثم يغطى الشعر ويترك لمدة ساعة كاملة قبل أن يشطف ويفضل إستخدامه مرة واحدة أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.


اقرأ أيضا ..

وصفة زيت الخروع وزيت شجرة الشاى

مكونات الوصفة

زيت خروع.
زيت جوز هند.
زيت زيتون.
زيت شجرة الشاى.

الطريقة:

تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد.
ضعي المكونات على منطقة الفراغات مرة يوميا لمدة اسبوع كامل.

وصفة هلام الصبار وصودا الخبز

مكونات وصفة طبيعية لمنع تساقط الشعر وإنباته من جديد:

2 ملعقة طعام هلام الألو فيرا
1 ملعقة صغيرة صودا الخبز
2-4 فصوص ثوم

طريقة عمل وصفة لمنع تساقط الشعر وانباته من جديد:

فى وعاء امزجى المكونات واصنعى عجينة بإضافة القليل من الماء إليها، ثم امزجيه مع هلام الصبار واخلطي جميع المكونات بشكل جيد وضعيه على فروة رأسك، واتركيه لمدة 30 دقيقة تقريبًا، واغسليها باستخدام الشامبو.

يمكنكِ تكرار القناع مرة واحدة في 20 يومًا للحصول على النتائج المطلوبة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للفتيات والسيدات.. وصفة مذهلة لعلاج تساقط الشعر

بسرعة فائقة.. 3 حيل سريعة تخلصك من فراغات الشعر

ادوية لعلاج تساقط الشعر لها مفعول السحرعند النساء والرجال

في 30 دقيقة.. أسرع وصفة لـ إطالة الشعر

أفضل طريقة لعلاج تساقط الشعر.. بدل الوصفة الواحدة 3 وصفات

ترشيحاتنا

إحباط مخطط إرهابي ضد الأقباط.. الداخلية: العثور على مخزن أسلحة ومتفجرات بالمطرية

استغلى الحظر.. 7 خطوات مفيدة للعناية بالشعر فى الوقت الحالى

أطباء: الكلاب قد تكون وسيطاً في نقل كورونا من الخفافيش للإنسان.. صور

تريند فيسبوك.. طريقة عمل بيتزا الطاسة

سامسونج تنهى عصر LCD وتستخدم تكنولوجيا جديدة في تصنيع شاشات التليفزيون

نادي الزمالك ينعي الشهيد محمد الحوفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أعراض تنذرك بالتهاب المرارة

تريند فيسبوك.. طريقة عمل بيتزا الطاسة

شاهد.. سيارة يابانية جديدة شبيهة بـ بوجاتي فيرون.. صور