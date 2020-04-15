حيل سريعة تخلصك من فراغات الشعر

فراغات الشعر تسىء لمظهرك وتجعلك تبدين أكبر سنا، لذا إليك وصفة سريعه تخلصك من فراغات الشعر تتكلف الوصفة الواحدة أكثر من 5 جنيهات ، يقدمها موقع "برايت سايد"، لا تترددى فى تجربتها.
وصفة الزيوت الطبيعية
كل ما تحتاجين:
كوب من حب الرشاد
كوب من زيت الزيتون البكر
ملعقة من زيت الجرجير
ملعقة من زيت الجوجوبا
طريقة التحضير..
اطحني حب الرشاد وأمزجيها مع زيت الزيتون وزيت الجرجير وزيت الجوجوبا وتوضع في وعاء على نار هادئة لمدة 10 دقائق.
يرفع الخليط من على النار ويترك جانبًا حتى يبرد تمامًا ويحفظ في زجاجة معقمة محكمة الإغلاق.
وزعي على فروة الرأس ثم يغطى الشعر ويترك لمدة ساعة كاملة قبل أن يشطف ويفضل إستخدامه مرة واحدة أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.
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وصفة زيت الخروع وزيت شجرة الشاى
مكونات الوصفة
زيت خروع.
زيت جوز هند.
زيت زيتون.
زيت شجرة الشاى.
الطريقة:
تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد.
ضعي المكونات على منطقة الفراغات مرة يوميا لمدة اسبوع كامل.
وصفة هلام الصبار وصودا الخبز
مكونات وصفة طبيعية لمنع تساقط الشعر وإنباته من جديد:
2 ملعقة طعام هلام الألو فيرا
1 ملعقة صغيرة صودا الخبز
2-4 فصوص ثوم
طريقة عمل وصفة لمنع تساقط الشعر وانباته من جديد:
فى وعاء امزجى المكونات واصنعى عجينة بإضافة القليل من الماء إليها، ثم امزجيه مع هلام الصبار واخلطي جميع المكونات بشكل جيد وضعيه على فروة رأسك، واتركيه لمدة 30 دقيقة تقريبًا، واغسليها باستخدام الشامبو.
يمكنكِ تكرار القناع مرة واحدة في 20 يومًا للحصول على النتائج المطلوبة