حيل سريعة تخلصك من فراغات الشعر

كل ما تحتاجين:

كل ما تحتاجين:

ملعقة من زيت الجرجير

ملعقة من زيت الجوجوبا



طريقة التحضير..

اطحني حب الرشاد وأمزجيها مع زيت الزيتون وزيت الجرجير وزيت الجوجوبا وتوضع في وعاء على نار هادئة لمدة 10 دقائق.





يرفع الخليط من على النار ويترك جانبًا حتى يبرد تمامًا ويحفظ في زجاجة معقمة محكمة الإغلاق.



