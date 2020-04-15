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برلمان

أخبار البرلمان| عبد العال ينعى شهيد أحداث الأميرية.. رئيس إعلام النواب يرد على شائعات منع عرض مسلسلات رمضان بسبب كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:19 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الثلاثاء 14 أبريل:


أشاد حسن السيد عضو مجلس النواب، بجهود الحكومة فى المتابعة الدقيقة لكل الأحداث التى تمر بها البلاد بشأن فيروس كورونا من خلال اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة.



نعى د.على عبدالعال رئيس مجلس النواب،  وجميع أعضاء المجلس شهيد الواجب بمزيد من الحزن والأسى المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي وافته المنية وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه.


أكد محمد شعبان،  القائم بأعمال رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن استبعاد بث مسلسلات رمضان خلال الشهر الكريم ما هو إلا شائعات، لافتًا الى أنه مع تطبيق الحظر التجوال وإغلاق الكافيهات و غيرها من الوسائل الترفيهية أصبح بث مسلسلات رمضان مهم لبقاء المواطنين فى منازلهم للوقاية من فيروس كورونا.



تقدم نواب البرلمان بعدد من المقترحات لحل أزمة المصريين العالقين بالخارج والعمل على عودتهم سريعا، بالتزامن مع جهود الحكومة في هذا الشأن، وذلك للوصل إلى حل "لا يكلف الدولة الكثير من المال مع إعفاء العائدين من مصاريف حجرهم صحيًا" كما قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء.



أشاد سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود وزارة الصحة والسكان، إطلاق تطبيق «صحة مصر» على الهواتف المحمولة والذي يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.



طالبت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، باعتبار السائقين فئة مدرجة ضمن العمالة غير المنتظمة، وتأثرت كثيرا من تلك الأزمة نتيجة تطبيق إجراءات الحظر والالتزام المواطنين في منازلهم مما أثر بالسلب على عمل هؤلاء السائقين، الأمر الذي يستوجب دعمهم والوقوف بجانبهم ومعاملتهم مثل العمالة غير المنتظمة.

التقت د. هالة زايد، وزيرة الصحة بوفد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، وذلك  فى إطار التواصل والتنسيق القائم بين السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، فى المواجهة الشاملة  لانتشار فيروس كورونا.



يعتبر قانون العمل الجديد من أهم التشريعات، التي ينوي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إقرارها، الفترة المقبلة، والذي ينص على تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعاملين.

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