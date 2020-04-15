إياتا: توقعات بانخفاض الطلب على الرحلات الجوية بنسبة 48% لمدة عام بسبب كورونا

يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، انخفاض الطلب من قبل الركاب على الرحلات الجوية لمدة عامل كامل محليا ودوليا، بنسبة تصل إلى 48% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد الذي يضرب دول العالم.

وأوضح الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن عدد الرحلات في الربع الثاني من العام الحالي انخفض اعتبارا من أول أبريل الجاري، بنسبة 80% مقارنة بعام 2019، بسبب القيود الشديدة المفروضة من قبل الحكومات على حركة السفر لمكافحة انتشار الفيروس.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأسواق المحلية بداية تحسن في الطلب بدءا من الربع الثالث في المرحلة الأولى من رفع قيود السفر ولكن الأسواق الدولية ستكون أبطأ في الاستئناف حيث يبدو من المحتمل أن تحتفظ الحكومات بقيود السفر هذه لفترة أطول.

وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن تتسبب أزمة الفيروس المستجد في انخفاض عائدات الركاب لشركات الطيران بمقدار 314 مليار دولار في عام 2020 بنسبة 55% مقارنة بعام 2019.

يذكر أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" توقع في آخر تخليل له عن أزمة COVID-19 تراجع إيرادات شركات الطيران بنحو 252 مليار دولار.