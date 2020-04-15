الاعتذار الحل.. محامي حمدي النقاز يكشف عن دوره في انتهاء الأزمة مع الزمالك.. فيديو

أكد أنيس بن ميم، محامي ووكيل اللاعب حمدي النقاز، أن إدارة الزمالك يصعب التفاوض معها.
وقال "أنيس"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك لديه حق الاستئناف إلى المحكمة الرياضية، والغرامة جزء من مستحقات اللاعب 4 شهور وجزء غرامة على الفريق".
وأكمل: "إدارة الزمالك يصعب التفاوض معها، لكن الاعتذار للاعب قد يمنحنا فرصة للتفاوض بشأن الأزمة".
وتواصل "صدى البلد" مع أنيس بن ميم، والذي وجه رسالة لنادي الزمالك قائلًا:" الحكم نهائي وصدر من الفيفا، أقول لمسئولي الزمالك راجعوا إيميل النادي ."
وأرسل بن ميم نص قرار الفيفا والذي جاء كالآتي:"
حكمت غرفة فض المنازعات، بالآتي:
١/ صحة فسخ العقد بين اللاعب و النادي
٢/إلزام نادي الزمالك بدفع مبلغ مليون و 250 الف دولار للاعب
٣/ منعه من الانتداب لـ3 فترات تسجيل.