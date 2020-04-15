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حوادث

رئيس فالكون ينعي شهيد الداخلية: ندعم قوات الشرطة والجيش في الحرب ضد الإرهاب

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:33 ص
صدى البلد
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صدى البلد
نعى شريف خالد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة شركات فالكون وجميع العاملين بالمجموعة، شهيد الواجب المقدم "محمد فوزي الحوفي" الذي استشهد أثناء مداهمة أحد الأوكار الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء.

وتؤكد المجموعة على وقوفها قيادة وأعضاء وعاملين في خندق واحد مع كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها رجال الشرطة وقواتنا المسلحة البواسل في مواجهتها الشاملة مع الإرهاب.

وسيظل رجال الشرطة المصرية البواسل والقوات المسلحة المصرية يضحون بكل غالٍ ونفيس من أجل حماية مصر وشعبها من مخططات الإرهاب وكل ما يهدد أمن الوطن وسلامته.
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