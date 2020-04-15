الإرهاب لا يريد الخير للبلاد.. البحوث الإسلامية ينعي شهيد الواجب الوطني

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، والذي استشهد أمس، خلال أداء واجبه الوطني، في أثناء مواجهة مع خلية إرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.





وأكد الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أهمية الدور البطولي والمهم الذي يؤديه رجال الشرطة في مواجهتهم المستمرة لقوى الإرهاب، والذين لا يريدون الخير للبلاد والعباد ويسعون في الأرض فسادًا فيهدمون ولا يبنون ويسفكون دماء الأبرار.





كما تقدم الأمين العام بخالص العزاء لأسرة الشهيد ولرجال الشرطة الأبطال وللشعب المصري في وفاة شهيد الواجب الوطني، سائلًا المولى –عز وجل- أن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يعجل بالشفاء للمصابين.