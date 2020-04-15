AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإرهاب لا يريد الخير للبلاد.. البحوث الإسلامية ينعي شهيد الواجب الوطني

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:41 ص
الإرهاب لا يريد الخير
الإرهاب لا يريد الخير للبلاد
Advertisements
محمد شحتة
نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، والذي استشهد أمس، خلال أداء واجبه الوطني، في أثناء مواجهة مع خلية إرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

وأكد الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أهمية الدور البطولي والمهم الذي يؤديه رجال الشرطة في مواجهتهم المستمرة لقوى الإرهاب، والذين لا يريدون الخير للبلاد والعباد ويسعون في الأرض فسادًا فيهدمون ولا يبنون ويسفكون دماء الأبرار.

كما تقدم الأمين العام بخالص العزاء لأسرة الشهيد ولرجال الشرطة الأبطال وللشعب المصري في وفاة شهيد الواجب الوطني، سائلًا المولى –عز وجل- أن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يعجل بالشفاء للمصابين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر اسم شهيد الواجب بعد القضاء على جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية

مجلس الوزراء ينعى شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي

وزير الأوقاف ينعى شهيد الشرطة في حادث الأميرية ويدعو لضرب الإرهابيين بيد من حديد

بطريرك الكاثوليك ينعى شهيد الوطن المقدم محمد الحوفى

النيابة الإدارية تنعى شهيد الواجب المقدم محمد الحوفى

رئيس قضايا الدولة ينعى المقدم محمد الحوفي شهيد حادث الأميرية

ترشيحاتنا

أنباء عن استشهاد أحد رجال الداخلية فى تبادل النيران مع مجموعة إرهابية بالأميرية..فيديو

بـ لوك جديد.. رضوى الشربينى بإطلالة مختلفة بعد 3 ساعات من الماكياج

غالبية سكان العالم معرضون للإصابة.. دراسة: فيروس كورونا مستمر حتى عام 2025.. تفاصيل

الداخلية تحبط مخطط العناصر الإرهابية بالقيام عمل ارهابى فى اعياد الاقباط.. فيديو

عداد كورونا في مصر.. تسجيل أعلى معدل إصابة يومي منذ تفشي الفيروس

أحمد موسى يعلن استشهاد المقدم محمد الحوفي في عملية الأميرية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المطاعم.. طريقة تحضير سلطة السيزر

6 طرق تحميك من الفشل الكلوي

لأول مرة .. BMW الفئة الخامسة 2021 تظهر بشكلها المتوقع.. صور