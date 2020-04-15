أشرف زكي ناعيًا الشهيد محمد الحوفي: ضحى بروحه عشان نعيش في أمان

نعى أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي الذي استشهد في تبادل إطلاق نار مع عناصر إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة.





وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "أنعي الشهيد البطل باسمي وباسم كل الفنانين وهذا البطل ضحى بروحه عشان نعيش في أمان".





وأضاف أشرف زكي: " هذا الشهيد له كل الاحترام والتقدير وربنا يجعل مثواه الجنة، وتحية تقدير وإجلال لأبطال الشرطة المصرية الذين قاموا بإحباط مخطط إرهابي في توقيت صعب بمصر" .



