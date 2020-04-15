التنمية المحلية: إغلاق الحدائق والشواطئ في شم النسيم.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تواصل مع المحافظين، ووجه بغلق تام لجميع الشواطئ.





وأضاف خالد قاسم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن جميع الشواطئ مغلقة بقرار الحكومة وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا.





وأشار خالد قاسم ، إلى أن الشواطئ التابعة للقري الساحلية، مغلقة، وأى تجمع يكون مسئولية مدير القرية.





وأوضح خالد قاسم ، أن مديري القري السياحية يعلمون جيدًا الإجراءات و العقوبات التى تطبق ولذلك الجميع يجب أن يلتزم.





ولفت خالد قاسم ، إلى أن جميع الحدائق مغلقة، وعلى المواطنين الالتزام بالمنازل، موضحًا أن الـ 10 أيام المقبلين من الأيام الخطيرة فى انتشار كورونا.





ووجه خالد قاسم، رسالة مؤثر للمواطنين قائلا: " ارجوكم حافظوا على نفسكم من اى تجمعات.. وياريت محدش يخرج يوم شم النسيم".