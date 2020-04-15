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التنمية المحلية: إغلاق الحدائق والشواطئ في شم النسيم.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:15 ص
الحدائق
الحدائق
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البهي عمرو

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تواصل مع المحافظين، ووجه بغلق تام لجميع الشواطئ.  


وأضاف خالد قاسم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن جميع الشواطئ مغلقة بقرار الحكومة وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا.


وأشار خالد قاسم ، إلى أن الشواطئ التابعة للقري الساحلية، مغلقة، وأى تجمع يكون مسئولية مدير القرية.


وأوضح خالد قاسم ، أن مديري القري السياحية يعلمون جيدًا الإجراءات و العقوبات التى تطبق ولذلك الجميع يجب أن يلتزم.


ولفت خالد قاسم ، إلى أن جميع الحدائق مغلقة، وعلى المواطنين الالتزام بالمنازل، موضحًا أن الـ 10 أيام المقبلين من الأيام الخطيرة فى انتشار كورونا.


ووجه خالد قاسم، رسالة مؤثر للمواطنين قائلا: " ارجوكم حافظوا على نفسكم من اى تجمعات.. وياريت محدش يخرج يوم شم النسيم".

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