خبير أمني: حادث الأميرية يؤكد جاهزية الشرطة للتصدي لأي عمل إرهابي

قال العميد خالد عكاشة الخبير الأمني ، إن الاجهزة الامنية تعمل على تعقب جميع المهددات التي من الممكن ان تستغل ازمة كورونا لعمل اى شىء من المخططات الارهابية خلال الايام القادمة .





واضاف خالد عكاشة خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن حادث الأميرية يكشف عن أن أجهزة الأمن لم تنتظر وقوع حادث إرهابي ولكنها قامت بضربة استباقية.





واوضح خالد عكاشة ، أن قوات الأمن قامت بمداهمة وتعقب الخلية التي كانت تريد القيام بأعمال ارهابية خلال هذه الفترة .





ومن جهته، قال محمد حسن، شاهد عيان من منطقة الاميرية، إن الأمن طلب من المواطنين الابتعاد عن اماكن اطلاق النار؛ وذلك للحفاظ علي سلامتهم.





واكمل شاهد العيان ، أن الاشتباك بدأ بين قوات الامن وبين العناصر الارهابية منذ الساعة 2 ظهرا .