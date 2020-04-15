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خبير أمني: حادث الأميرية يؤكد جاهزية الشرطة للتصدي لأي عمل إرهابي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:31 ص
خالد عكاشة
خالد عكاشة
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إبراهيم القادري
قال العميد خالد عكاشة الخبير الأمني ، إن الاجهزة الامنية تعمل على تعقب جميع المهددات التي من الممكن ان تستغل ازمة كورونا لعمل اى شىء من المخططات الارهابية خلال الايام القادمة .

واضاف خالد عكاشة خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن حادث الأميرية يكشف عن أن أجهزة الأمن لم تنتظر وقوع حادث إرهابي ولكنها قامت بضربة استباقية.

واوضح خالد عكاشة ، أن قوات الأمن قامت بمداهمة وتعقب الخلية التي كانت تريد القيام بأعمال ارهابية خلال هذه الفترة .

ومن جهته، قال محمد حسن، شاهد عيان من منطقة الاميرية، إن الأمن طلب من المواطنين الابتعاد عن اماكن اطلاق النار؛ وذلك للحفاظ علي سلامتهم.

واكمل شاهد العيان ، أن الاشتباك بدأ بين قوات الامن وبين العناصر الارهابية منذ الساعة 2 ظهرا .
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