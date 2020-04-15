تريند فيسبوك.. طريقة عمل بيتزا الطاسة

طريقة عمل بيتزا الطاسة من الوصفات السريعة التي انتشرت مؤخرًا على جروبات النساء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خاصة خلال فترة الحجر المنزلي، التي دفعت النساء إلى تجربة وصفات جديدة، وكانت من بينها بيتزا الطاسة السريعة .

مكونات بيتزا الطاسة

كوب دقيق

كوب الا ربع ماء دافئ

2 ملعقة زيت

نصف ملعقة خميرة

نصف ملعقة ثوم باورد

نصف ملعقة بصل باودر

رشة زعتر

رشة ملح

ملعقة حليب بودرة

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طريقة عمل بيتزا الطاسة

في وعاء اخلطي المكونات الجافة اي ضيفي الدقيق وحليب بودرة والبهارات والملح ثم ضيفي الماء الدافئ والزيت وقلبي العجينة جيدًا ثم اتركيها 10 دقائق ترتاح

خلال هذه الفترة جهزي حشو بيتزا الطاسة وقومي بتقطيع مكعبات فلفل ملون مع مكعبات طماطم و شرائح زيتون اسود و اخضر وربع كوب جبن موتزاريلا وقطع سوسيس او بسطرمة او الحشو الذي تفضلينه .

ضعي العجينة في طاسة مدهونة زيت ثم ضعي طبقة من الكاتشب ثم طبقة من الجبن الموتزاريلا ثم ضيفي الخضروات و السوسيس او البسطرمة ثم ضيفي طبقة من الجبن الموتزاريلا

ضعي الطاسة على نار هادئة لمدة ربع ساعة مع تغطية الطاسة حتى تنضج جيدًا ثم اطفئي النار وقطعيها حسب رغبتك .