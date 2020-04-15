الكنسية الأسقفية ناعية الشهيد الحوفي: تضحيات رجال الشرطة محل تقدير وامتنان

نعى "المطران منير حنا" مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، شهيد الشرطة المقدم محمد الحوفى.

وقال المطران منير حنا – في بيان– نحن نسأل له الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان، مشيدا بالدور الرائع الذى تقوم به الشرطة فى مواجهة تهديد الإرهاب.

وأضاف مطران الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي أن التضحيات التى يقدمها جهاز الشرطة لتحقيق أمن المصريين محل تقدير وإمتنان من جميع الشعب.

ونعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني في وقت سابق اليوم شهيد الوطن المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه، جراء اقتحام قوات مكافحة الاٍرهاب لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

وقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في بيان لها - خالص العزاء لأسرة الشهيد الحوفي، مشيرة إلى أنها تصلي أيضًا من أجل المصابين.