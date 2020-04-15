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رياضة

ياسر عبد الرؤوف يكشف مراحل تطبيق تقنية الـ VAR في مصر وهدفها

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:41 ص
ياسر عبد الرؤوف
ياسر عبد الرؤوف
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ياسمين تيسير
أكد ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق أن تقنية الفار كان يجب تطبيقها سريعا في الدوري المصري الممتاز، مشددًا على ان الهدف الاساسي منها؛ هو تحقيق العدل بين الفرق .

وأضاف ياسر عبد الرؤوف في تصريحات لقناة " الزمالك " أن تطبيق الـ VAR في مصر مر بمرحلتين وهو مرحلة التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " ومرحلة التدريب النظري والعملي في مصر.

وأوضح ياسر عبد الرؤوف أن أندية الدوري الممتاز كانت لديها رغبة قوية في تطبيق التقنية، مشددا على ان فترة التدريب استمرت لمدة 38 يوما لم يكن يذهب خلالها الحكام إلى منازلهم.

وأكمل ياسر عبد الرؤوف أن هناك العديد من التحذيرات بشان تطبيق التقنية اهمها ان يذهب الحكم لمشاهدة الفيديو وحده وألا يقترب اي من اللاعبين منه لمسافة متر من جميع النواحي. 

وأشار إلى أن اللجوء لـ تقنية الـ VAR هي في اربع حالات فقط وهي حالات اثبات صحة الهدف و الركلات الترجيحيه و الطرد و تحديد الهوية.
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