كيف تحمى الحامل نفسها من فيروس كورونا.. نصائح طبية.. فيديو

قال الدكتور عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد بطب قصر العيني، إن فيروس كورونا في حالة حرب مع الجهاز المناعي، مؤكدًا ضرورة تجنيب الحوامل الإصابة عن طريق الجلوس في المنزل.









وأضاف عمرو حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة ام بي سي مصر، أن المرأة الحامل يجب ان تضع في الاعتبار أسس النظافة الشخصية ومنها غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية .





وأوضح عمرو حسن ، أن المرأة الحامل يجب ان تتناول الغذاء الصحي المفيد مثل السلطة والفواكه واللحوم .





وتابع عمرو حسن، أنه من الضروري أن تتناول المكملات الغذائية والفيتامينات الخاصة بها بانتظام بالإضافة إلى عدم المخالطة مع الأشخاص المصابين .





واستكمل عمرو حسن، أنه من الضروري أن تنام المرأة الحامل عدد ساعات كافية مع الابتعاد عن التدخين والمدخنين لانها اكثر عرضة للاصابة بسبب انخفاض مناعتها .