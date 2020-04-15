AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كيف تحمى الحامل نفسها من فيروس كورونا.. نصائح طبية.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:32 ص
المرأة الحامل
المرأة الحامل
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد بطب قصر العيني، إن فيروس كورونا في حالة حرب مع الجهاز المناعي، مؤكدًا ضرورة تجنيب الحوامل الإصابة عن طريق الجلوس في المنزل.


وأضاف  عمرو حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة ام بي سي مصر، أن المرأة الحامل يجب ان تضع في الاعتبار أسس النظافة الشخصية ومنها غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية .

وأوضح  عمرو حسن ، أن المرأة الحامل يجب ان تتناول الغذاء الصحي المفيد مثل السلطة والفواكه واللحوم .

وتابع  عمرو حسن، أنه من الضروري أن تتناول المكملات الغذائية والفيتامينات الخاصة بها بانتظام بالإضافة إلى عدم المخالطة مع الأشخاص المصابين .

واستكمل عمرو حسن، أنه من الضروري أن تنام المرأة الحامل عدد ساعات كافية مع الابتعاد عن التدخين والمدخنين لانها اكثر عرضة للاصابة بسبب انخفاض مناعتها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لها مفعول السحر.. تعرف على فوائد فتة العدس للرجال .. فيديو

تعرفي على أهم المحظورات خلال فترة الحمل..فيديو

طبيبة بريطانية تجيب عن أخطر 11 سؤالا حول كورونا

البيئة: إغلاق المحميات الطبيعية لمنع انتشار فيروس كورونا

بعد تحذير وزيرة الصحة للحوامل.. 8 نصائح للوقاية من كورونا

لـ صحة طفلك.. فواكه يجب تناولها خلال فترة الحمل

ترشيحاتنا

ترقص في مركب على النيل.. ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو جديدًا على تيك توك

الشرطة السعودية تلقي القبض على 2 من لاعبي أهلي جدة

أحمد صلاح حسني ينعي الشهيد محمد فوزي: «الإرهابيين ملهومش ملة ولا دين»

كورونا يخرج عن السيطرة.. أكثر من 10 آلاف حالة وفاة في ولاية أمريكية.. صور

لاقتراب شهر رمضان.. طريقة عمل الخيار المخلل عشان تكملى سفرتك

أطباء: الكلاب قد تكون وسيطاً في نقل كورونا من الخفافيش للإنسان.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أعراض تنذرك بالتهاب المرارة

تريند فيسبوك.. طريقة عمل بيتزا الطاسة

شاهد.. سيارة يابانية جديدة شبيهة بـ بوجاتي فيرون.. صور