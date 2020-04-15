بـ 20 مليون جنيه.. حارس المقاصة يكشف كواليس مفاوضات الزمالك.. فيديو

كشف أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق مصر المقاصة، عن مفاوضات الزمالك معه في بداية هذا الموسم.





وقال عبد المنعم، خلال تصريحاته مع الاعلامي ابراهيم فايق، في برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "اون تايم سبورت"، إن نادي الزمالك فاوضه في بداية هذا الموسم.





وأضاف عبد المنعم أن جلسه عقدت بينه وبين احد المسؤولين في الزمالك، ولكن لم تستمر المفاوضات.





وتابع: المفاوضات كانت بها تساؤلات عن القيمة المادية التي كان يريد ان يتقاضاها، وطالب المقاصة 20 مليون جنيه من الزمالك والمفاوضات اغلقت.





واستطرد عبد المنعم: ميدو في أول يوم له لتدريب المقاصة، قال لي عايز تروح الزمالك انت؟، ضحكت وقولته ما انت عارف كل حاجه اهو".



