في عيد ميلاده.. رسائل القصبجي تكشف قصة حبه لـ أم كلثوم.. صور

يوافق اليوم 15 من أبريل، تاريخ ميلاد الملحن محمد القصبجي في العم 1892، بحي عابدين في القاهرة .





ولد القصبجي بالقاهرة وتخرج في مدرسة المعلمين، وكان يهوى الفن منذ صغره، ويقوم بأداء الأدوار القديمة في الحفلات الساهرة، إلى أن أصبح زميلا لمطربي هذا العهد أمثال (علي عبد الهادي – زكي مراد – أحمد فريد –عبد اللطيف البنا – صالح عبد الحي).





لحَّن لأم كلثوم، أول أغنية بعنوان "آل إيه حلف ما يكلمنيش"، وظل منذ ذلك اليوم يعاونها لآخر يوم في حياته، كما ينسب إليه فضل التجديد في المونولوج الغنائي ، بداية من "إن كنت أسامح وأنسى الأسية" إلى "رق الحبيب".



