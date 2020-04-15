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فن

في عيد ميلاده.. رسائل القصبجي تكشف قصة حبه لـ أم كلثوم.. صور

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:51 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يوافق اليوم 15 من أبريل، تاريخ ميلاد الملحن محمد القصبجي في العم 1892، بحي عابدين في القاهرة .

ولد القصبجي بالقاهرة وتخرج في مدرسة المعلمين، وكان يهوى الفن منذ صغره، ويقوم بأداء الأدوار القديمة في الحفلات الساهرة، إلى أن أصبح زميلا لمطربي هذا العهد أمثال (علي عبد الهادي – زكي مراد – أحمد فريد –عبد اللطيف البنا – صالح عبد الحي).

لحَّن لأم كلثوم، أول أغنية بعنوان "آل إيه حلف ما يكلمنيش"، وظل منذ ذلك اليوم يعاونها لآخر يوم في حياته، كما ينسب إليه فضل التجديد في المونولوج الغنائي، بداية من "إن كنت أسامح وأنسى الأسية" إلى "رق الحبيب".

وطوال رحلته معها؛ كان القصبجي يحب أم كلثوم بالفعل، ويغار عليها، وفضحته خطاباته لها، فعندما سافرت للعلاج خارج مصر، كان يكتب لها مشتاقا لسماع أخبار جيدة عن صحتها، وقائلا لها إنه يشعر بفراغ كبير في غيابها، ومعبرا عن مكنون صدره بكلمات لا تصدر إلا من محب وعاشق ولهان.
في عيد ميلاده.. رسائل القصبجي تكشف قصة حبه لـ أم كلثوم.. صور
في عيد ميلاده.. رسائل القصبجي تكشف قصة حبه لـ أم كلثوم.. صور
في عيد ميلاده.. رسائل القصبجي تكشف قصة حبه لـ أم كلثوم.. صور
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