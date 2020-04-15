سيد عبدالحفيظ: لن نتخلى عن مؤمن زكريا.. ومصير مباراة ريال مدريد غامض.. فيديو

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، إن مصير مباراة الفريق الأحمر أمام ريال مدريد الإسباني، أصبح غامضا بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأضاف سيد عبدالحفيظ ، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن المباراة التى كانت ستجمع بني الأهلى وريال مدريد، فى أغسطس الماضى، بات مصيرها غامضا، بسبب الوباء.





وتحدث عن مؤمن زكريا، قائلا: عقدنا جلسة مع مؤمن زكريا، وكل ما يشغلنا هو سلامة اللاعب قبل أي شئ، ملف اللاعب ليس به عقبات وتحدثنا معه في كل ما يخص أزمته لإزالة كل العقبات ولن نتخلى عنه، ولا يوجد فرق بين لاعب كبير وصغير، النادي لن يترك أي لاعب".



