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رياضة

نادي الزمالك ينعي الشهيد محمد الحوفي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:12 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك صورة جديدة للشهيد المقدم محمد الكوفي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وعلقت على الصورة: "ينعي نادى الزمالك ببالغ الحزن والأسي شهيد الواجب المقدم محمد الحوفي، الذى استشهد أثناء مداهمة أحد الأوكار الإرهابية بمحافظة القاهرة، ويتقدم لأسرته وللدولة المصرية قيادة وشعبًا بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان". 

ونجحت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، في استهداف وكر لمجموعة إرهابية وذلك بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، كانت تستعد للقيام بعمل إرهابى بالتزامن مع أعياد الأقباط.

وقد بادلت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية النيران مع المجموعة الإرهابية، وقد نجحت الأجهزة الامنية فى القضاء على جميع العناصر الإرهابية والتى بادرت بإطلاق النيران مع القوات، وقد استشهد المقدم محمد فوزي الحوفي، أحد أبطال الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية أثناء عملية تنفيذ مهاجمة الوكر الإرهابي.

وطالبت قوات الشرطة المواطنين عدم الاقتراب من منطقة تبادل إطلاق النيران حفاظا على أرواحهم والابتعاد تمام عن المنطقة الخطر.
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