ياسر عبد الرؤوف يعلن التعديلات الجديدة في عالم التحكيم

كشف ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق عن بعض التعديلات الجديد في عالم التحكيم .





وأكد ياسر عبد الرؤوف في تصريحات لقناة "الزمالك" أن شكل المرمي أصبح متنوعا، من مربع ، لـ مستطيل ، لـ دائري ، مشددا على ان الهدف من هذا القرار ، مجهول، خاصة أن تغيير الشكل من الممكن أن يتسبب في اختلاف رد فعل الكرة .





وأضاف ياسر عبد الرؤوف أنه في حال اصبحت الكرة غير صالحة للعب خلال المباراة يتم استبدالها على الفور، واستنئاف المباراة من مكان ما توقفت الكرة.





وتابع أنه في حال وصول المباراة إلى ركلات الترجيح؛ يتم تجاهل قرارات الانذار في الركلات.





وأكمل أنه في حال تحرك الحارس اثناء ضربه الجزاء يتم اعادة الكرة وتوجيه انذار للحارس.



