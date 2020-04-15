بالميك أب والتمثيل.. نانسي تتحول لشخصيات ديزني والمشاهير.. فيديو وصور

تقف أمام المرآة بالساعات لتتحول كليًا من شخص لآخر تتشكل كالعجين وتصبح أشخاص آخرين شكلًا وموضوعًا، لا تمت لشخصياتها الحقيقية بصلة من قريب أو بعيد، حتى لا أقرب الأقربين لن يتمكنوا من معرفتها.





تعرف الشابة "نانسي زيدان" كيف ترتدي الشخصية وتتقن أدائها، بعدتها المكونة من الفرشاة وأدوات المكياج المتنوعة وحبها للأداء التمثيلي، كل ما تريده أن تترك لها مرآة والأدوات وهاتفها المحمول بتطبيق "تيك توك" والمنصات المختلفة للسوشيال ميديا لتطل على متابعيها ومحبيها بشخصيات من الأفلام العربي أو أفلام ديزني.





من حزلقوم وسهير البابلي في مسرحية "ريا وسكينة وشخصية بكيزة الدرملي" لـ نجوم وأبطال أفلام ديزني، لم تغلب "نانسي" أبنة الـ 32 عامًا في تقديمهم صورة طبق الاصل من تلك الشخصيات المختلفة، بالميك أب والملابس بالإضافة إلى الأداء التمثيلي.





منذ عام بدأت "نانسي" والتي تعمل "ميك أب ارتست" تمارس تلك الهواية في صمت وسط عدد صغير من المتابعين لها على "تيك توك" و"انستجرام"، وغيرها من منصاتها الاجتماعية، حتى جاء الحظر وكشف الحجاب عن موهبتها وأصبحت حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم اكتشاف فيديوهاتها على تطبيق "التيك توك" من قبل المستخدمين.





تلك الضجة وكلمات الإعجاب على السوشيال ميديا عن عمل "نانسي" الذي تجتهد حتى يخرج "كما يقول الكتاب"، جعل قلبها مملوءًا بالحماس، فتحكي عن بدايتها لـ"صدى البلد"، قائلة: "بدأت في الشخصيات من سنة إلى جانب شغلي كـ ميك أب ارتست".





ساعات ومجهود تبذله "نانسي" لتظهر في مشهد لا يتعدي دقائق:" عشان أقدر أوصل للشخصية واكون شبهها؛ بحضرلها وقت كبير وبركز في كل تفاصيلها من ملامح لطريقة كلامها وحركاتها".





اما بالنسبة للوقت التي تأخذه لعمل ميك أب الشخصية فهذا أمر نسبي:"ممكن شخصية تأخذ مني ساعة أو أكتر لو في تفاصيل كتير".





"نانسي" واحدة من أقدم مستخدمي تطبيق "تيك توك" فهي تقدم فيديوهات متعددة منذ عامين ونصف العام على هذه المنصة، حتى دخلت إلى عالم تجسيد الشخصيات والمشاهير منذ عام ونصف تقريبًا، وخلال تلك الرحلة واجهتها شخصيات كانت صعب التجسيد:" حزلقوم كان من الشخصيات الصعبة اللي أدتها وعملت مكياجها".





تحلم الشابة الثلاثينية خريجة كلية الإعلام أن يكون لها مشروعها الخاص، فتقص حلمها بكل شغف قائلة:"بحلم يكون عندي مشروعي الخاص وادخل السينما سواء ميك اب أو تمثيل".



