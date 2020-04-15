بيتك ناديك.. حملة سعودية جذبت 3.8 مليون شخص.. تفاصيل

حصدت الحملة الصحية الرقمية (بيتك ناديك)، التي أطلقها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع منتصف شهر مارس الماضي، تفاعلًا واسعًا من قبل الجمهور بوصول عدد المشاركين فيها إلى أكثر من 3.8 مليون مشارك في غضون أسبوعين، وتهدف إلى تشجيعهم للحفاظ على نشاطهم ولياقتهم خلال هذه الفترة التي تقتضي التزام منازلهم حفاظًا على سلامتهم.





وحظيت حملة بيتك ناديك بدعم واسع من قبل وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية السعودية، وشهدت تفاعلًا من قبل مختلف أفراد الأسرة الذين شاركوا في هذه الحملة من خلال ممارسة الأنشطة البدنية، حيث قام أكثر من 1500 شخص بمشاركة مقاطع فيديو وصور متنوعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسم #بيتك_ناديك، عرض من خلالها العديد من المشاركين الأنشطة الرياضة التي يمارسونها في منازلهم والتي تحولت إلى أندية رياضية مصغرة.





وشهدت الحملة مشاركة كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عبر مقاطع فيديو تشجيعية ضمن وسم #بيتك_ناديك ، لتشجيع أفراد المجتمع على التفاعل مع هذه الحملة.





وعبّر الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، عن سعادته بالاستجابة الواسعة من أفراد المجتمع للتفاعل مع هذه الحملة، قائلًا: " يلتزم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بتعزيز اللياقة البدنية لأفراد المجتمع ، لاسيما خلال هذه الفترة، التي يتوجب علينا البقاء في منازلنا، ونحن نشعر بالفخر إزاء الدعم الذي تجده هذه الحملة من قبل وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية السعودية ، حيث نعمل جميعًا لتحقيق هدف مشترك، وهو تعزيز صحة المجتمع ".





وأكد أهمية هذه الحملة التي تأتي ضمن نطاق برنامج جودة الحياة ، لتجسد التزام الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بتحقيق ركائز رؤية المملكة 2030.





وتتضمن الحملة مبادرات عدة من أبرزها تعاون الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مع 5 مدربين محترفين، هم نجيا الفضل، فهد السهلي، عبدالله أبا فلاتة، آية الدهيمان، وأحمد المصعبي، بهدف مساعدة الراغبين بالمشاركة في الحملة على ممارسة تمارين رياضة الكروسفت، وتمارين القوة، واليوجا، وغيرها، حيث تم توفير روابط إلكترونية مخصصة للمدربين للحصول على نصائح وإرشادات تساعد على ممارسة تلك الأنشطة على نحو متقن، إضافة إلى اتباع نظام غذائي، وذلك عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالحياة الصحية للاتحاد السعودي للرياضة للجميع.





وفي سياق متصل، قام الاتحاد السعودي للرياضة للجميع والاتحاد الرياضي للجامعات السعودية عبر التعاون المشترك وسعيًا لتحفيز طالبات وطلاب الجامعات في كافة أنحاء المملكة على الانضمام إلى مسابقة الحملة الصحية تحدي #بيتك_ناديك، والمشاركة في المسابقة التي تخول المشاركات والمشاركين إلى فرصة الفوز بالعديد من الجوائز، وهي متاحة لجميع طالبات وطلاب الجامعات في المملكة وتستمر حتى 26 أبريل الجاري، بحيث سيختار الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية 10 مؤهلين للفوز بالسحب على أسماء المشاركين من خلال مشاركتهم العديد من مقاطع الفيديو للتمارين الرياضية في المنزل، على منصات التواصل الاجتماعي لكل من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع @Saudi_SFA، والاتحاد الرياضي للجامعات السعودية @SUSFChannel ووسم #بيتك_ناديك.