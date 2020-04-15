خالد عكاشة: الأمن نفذ عملية استباقية ناجحة ضد مخطط إرهابي يستهدف مصر

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تعليقا على تصفية خلية إرهابية بمنطقة الأميرية: "نشهد عملية استباقية وعملية أمنية ناجحة بامتياز، رغم استشهاد المقدم محمد الحوفي".





وأضاف خالد عكاشة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": " كل التحية والتقدير إلى أبطال الشرطة الذين أحبطوا مخطط الخلية الإرهابية قبل تنفيذ أي عملية إرهابية في أي منطقة في مصر".





وتابع خالد عكاشة: " هناك جهد معلوماتي متميز داخل وزارة الداخلية وظهر في الوصول إلى وكر العملية الإرهابية في منطقة الأميرية".



