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خالد عكاشة: الأمن نفذ عملية استباقية ناجحة ضد مخطط إرهابي يستهدف مصر

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:01 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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هاني حسين
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تعليقا على تصفية خلية إرهابية بمنطقة الأميرية: "نشهد عملية استباقية وعملية أمنية ناجحة بامتياز، رغم استشهاد المقدم محمد الحوفي".

وأضاف خالد عكاشة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": " كل التحية والتقدير إلى أبطال الشرطة الذين أحبطوا مخطط الخلية الإرهابية قبل تنفيذ أي عملية إرهابية في أي منطقة في مصر".

وتابع خالد عكاشة: "هناك جهد معلوماتي متميز داخل وزارة الداخلية وظهر في الوصول إلى وكر العملية الإرهابية في منطقة الأميرية".

وأكمل خالد عكاشة: "المواطن مسؤول عن ارواح اهالي منطقته بالإبلاغ الفوري عن أي اشتباه في أي عناصر غير معتاد تواجدها في المنطقة السكنية".
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