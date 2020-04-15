جامعة القاهرة تنعى الشهيد محمد الحوفي: دور الشرطة بارز في مواجهة الإرهاب

أشادت جامعة القاهرة بدور رجال الشرطة المصرية البواسل فى التصدى وتصفية جميع العناصر الارهابية المشاركة في الخلية الإرهابية الجبانة بمنطقة الاميرية، والتى لا تستحق ان تنسب الى مصر ولا الى شعبها الطيب الامين المسالم .



