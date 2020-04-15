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تعليم

جامعة القاهرة تنعى الشهيد محمد الحوفي: دور الشرطة بارز في مواجهة الإرهاب

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:06 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله على
أشادت جامعة القاهرة بدور رجال الشرطة المصرية البواسل فى التصدى وتصفية جميع العناصر الارهابية المشاركة في الخلية الإرهابية الجبانة بمنطقة الاميرية، والتى لا تستحق ان تنسب الى مصر ولا الى شعبها الطيب الامين المسالم .

 وأكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة فى بيان أصدرته الجامعة، ان مصر كلها تحيى وتثمن دور الشرطة المصرية البارز والمقدر ، وتحتسب عند الله شهيدعا المقدم محمد فوزى الحوفى بقطاع الأمن الوطنى الذى استشهد وهو يؤدى واجبه فى محاربة أهل الشر اعداء الله والوطن ، وتدعو الله ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه الجنه مع الصديقين والشهداء ، وان يلهم اسرته واهله الصبر والسلوان ، وأن يمن على زملائه المصابين فى العملية بالشفاء العاجل.
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