من الموت للحياة.. متعافية من كورونا للمصريين: التزموا منازلكم.. فيديو

قالت سلوى رفقي احدى المتعافيات من فيروس كورونا، إنني كنت في السعودية وكان معى شخص أصيب بالوباء المستجد، وعند عودتي قمت بالابلاغ .





، وجاءوا إلينا ، وأخذونا من المنازل ، وقاموا بسحب العينات لإجراء التحاليل. وأضافت سلوى رفقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناه "ام بي سي مصر"، عند وصولنا مطار القاهرة قمت بإبلاغ وزارة الصحة





وأوضحت سلوى رفقي، بعد ذلك قمنا بالتوجه الي العزل وكان هناك اهتمام كبير، حيث تم عزلي في مستشفي إسنا بالصعيد، لمدة 14 يوما إلى لن تماثلت للشفاء .





واكملت: شعرت أنني لن أعود الي الدنيا مرة أخرى ولكنني عدت للحياة.





ووجهت رسالة لباقي المصريين، قائلة: "يجب على جميع المواطنين الالتزام التي أوصت بها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بالمنزل".