تعرف على سعر سيارة تويوتا سيليكا تتحول لكزس LC مزيفة.. صور

حوّلت وكالة سيارات روسية سيارة تويوتا سيليكا موديل 2001 إلى لكزس LC 500 بعد تعديلها لعرضها للبيع بالسوق الروسية .

وتقوم وكالة سيارات روسية بعرض تويوتا سيليكا 2001 التى تم تعديلها وتحويلها إلى لكزس LC 500 مزيفة للبيع بما يعادل 10,000 دولار .

اقرأ أيضا :

للمرة الأولى.. هيونداي توسان 2021 تظهر بالشكل المتوقع.. صور

رسميا.. الكشف عن تويوتا هارير 2021 الجديدة كليا.. صور

أسباب ثقل الدركسيون وكيفية علاجه

وتعتمد السيارة على محرك 1.8 لتر بأربعة سلندر بقوة 190 حصان وجير أوتوماتيكي 4 سرعات، وهي المواصفات المعتادة لسيارات سيليكا الجيل السابع المطروحة بين 1999 و2006.

وتأتي السيارة بنظام دفع أمامي مثل سيارات سيليكا، مقارنة بـ LC 500 الأصلية المزودة بدفع خلفي.. كما توقعوا تسارع هذه السيليكا من الصفر إلى 100 كم\س في 8.5 ثانية بسرعة قصوى 217 كم\س، مع تغيير شكلها الخارجي ومقدمتها بالكامل إلى الشبك الأمامي المغزلي الشهير للكزس.

وعندما تدخل للمقصورة< لن تظن أنها LC 500، مع وجود شعار سيليكا على الأبواب، وزخرفات برتقالية ولمسات قماشية رمادية خفيفة.